Temtem wird als starker Konkurrent für Pokémon gehandelt. (Bild: Humble Bundle)

Der September drückt weiterhin aufs Tempo: Auch in den nächsten sieben Tagen erwartet euch das eine oder andere hochkarätige Spiel. Highlights darunter sind Nintendos Multplayer-Shooter Splatoon und der Pokémon-Klon Temtem.

Temtem | 6. September

PC / PS5 / Xbox Series X / Switch

Nach über zwei Jahren im Early-Access-Programm von Steam hat es Temtem geschafft: Das von den Pokémon-Spielen inspirierte Rollenspiel ist fertig und wurde in der Zeit um einiges umfangreicher. Aber worum geht es überhaupt?

Temtem - Switch + Collector´s Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2022 05:21 Uhr

In Temtem erstellt ihr euren eigenen Charakter, landet auf einem Insel-Archipel und fangt dort die namensgebenden Monster namens Temtem. Das funktioniert so ähnlich wie in der Pokémon-Reihe, sprich: Ihr lauft durch die Welt, trefft auf wilde Temtem und versucht diese zu fangen. Im Laufe der Story messt ihr euch auch mit verschiedenen Temtem-Trainern oder sogar mit anderen Spielern, denn zusätzlich zur Story-Kampagne gibt es MMO-Aspekte.

Mit dem Release der Vollversion erscheint Temtem zusätzlich zum PC außerdem auf der PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch.

Disney Dreamlight Valley | 6. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Was ist, wenn man die Welt von Disney mit dem Spielprinzip von Animal Crossing kombiniert? Dann erhält man wohl in etwa Disney Dreamlight Valley. Dort kommt ihr als eigener Charakter in das titelgebende Dreamlight Valley, welches einst ein harmonischer Ort war, wo Disney- und Pixar-Charaktere zusammenlebten - bis die Vergessenheit kam und die Bewohner sich in das Schloss zurückziehen mussten.

Nun ist es an euch gelegen, das Dreamlight Valley wieder auf Vordermann zu bringen. Ihr müsst die Nachtdornen bezwingen, die verschiedenen Disney- und Pixar-Reiche befreien, euch mit den bekannten Charakteren anfreunden, euer eigenes Haus in der Welt aufbauen und vieles mehr.

Am 6. September findet der Release von Disney Dreamlight Valley zwar auf allen gängigen Plattformen statt, aber vorerst nur im Early Access. Die Vollversion soll voraussichtlich 2023 erscheinen.

Steelrising | 8. September

PC / PS5 / Xbox Series X

Beim Action-Rollenspiel Steelrising sticht als erstes vor allem das Szenario ins Auge: In einer alternativen Version der Französischen Revolution entscheidet sich Louis XVI. dazu, eine Roboterarmee aufzustellen, die anschließend die Aufstände im Land niederschlägt. Marie Antoinette ist damit jedoch gar nicht einverstanden und schickt ihre eigene Roboter-Leibwache namens Aegis in den Kampf.

Steelrising Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2022 04:55 Uhr

Als Spieler schlüpft ihr nun in die Rolle von Aegis und nehmt das Gefecht mit der Armee von Louis XVI. auf. Dabei schlagt ihr euch durch ein Steampunk-Paris des 18. Jahrhunderts und bekommt es in den Kämpfen mit einem von der Souls-Reihe inspirierten Kampfsystem zu tun.

Der Release des neuen Spiels von Entwickler Spiders findet übrigens nur auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt. Die alten Konsolen und die Nintendo Switch werden nicht bedient.

Splatoon 3 | 9. September

Switch

Das zweite Spiel von Nintendo in diesem Sommer und Herbst, welches die Zahl drei beinhaltet. Splatoon 3 ist dabei das, was gemeinhin als klassische Fortsetzung betitelt wird. Wie schon in den beiden Vorgängern handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, in dem mit richtig viel Farbe herumgespritzt wird.

Splatoon 3 - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2022 05:24 Uhr

Für die mittlerweile dritte Ausgabe versprechen die Entwickler natürlich viele neue Maps, neue Waffen und auch neue Spezialmoves. Darüber hinaus erwartet euch eine neue Einzelspieler-Kampagne, welche euch ein weiteres Mal in den Kampf gegen die bösartige Oktarianer-Armee schickt.

Eine Sache ändert sich derweil natürlich nicht: Der Release von Splatoon 3 findet exklusiv auf der Nintendo Switch statt.

NBA 2K23 | 9. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Die alljährliche Sport-Offensive im Herbst eröffnet in diesem Jahr erneut die Basketball-Simulation von 2K Sports. In NBA 2K23 erwartet euch in erster Linie mal wieder das gewohnte Inhaltspaket, sprich sämtliche Vereine, Stadien und Spieler der amerikanischen Basketball-Profiliga.

NBA 2K23 Michael Jordan Edition - USK & PEGI [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2022 05:07 Uhr

Und ansonsten? Nun die Entwickler versprechen einige Detailverbesserungen am generellen Spielverhalten und einige Überarbeitungen für den Mein-Spieler-Modus. Darüber hinaus kehrt die Jordan-Challenge zurück, bei der ihr wichtige Meilensteine von Michael Jordan selbst erleben könnt.

Auch beim Release gibt es derweil keine großen Überraschungen: NBA 2K23 erscheint für so gut wie alle aktuellen Plattformen.

Amerikanischer Basketball, spritzige Multplayer-Action auf der Nintendo Switch oder Temtem fangen: Die nächste Woche gestaltet sich erneut recht abwechslungsreich, was Genre und Vielfalt angeht. Ob davon ein Spiel am Ende in eure Bibliothek wandert, liegt natürlich ganz bei euch.