Steam-Topseller: Schräges Anime-Spiel ist beliebter als Hogwarts Legacy

Für Jojo-Fans ist heute ein guter Tag! (Bild: Bandai Namco)

Die Steam-Topseller sind immer für eine Überraschung gut! Auf den oberen Plätzen befindet sich nämlich nicht Hogwarts Legacy oder die neue Erweiterung zu Destiny 2, sondern das nischige Beat 'em Up JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Mehr Jojo in einem Spiel geht nicht

Es gibt Anime, die sind sogar eingefleischten Anime-Fans zu schräg. Dazu gehört ohne Frage JoJo's Bizarre Adventure. Die mehrteilige Reihe genießt zwar Kultstatus, ist aber auch sehr eigenwillig. Selbst für Anime-Verhältnisse.

Insofern ist es schon eine Überraschung, dass das dazu passende Videospiel derzeit die oberen Ränge der Steam-Charts für sich beansprucht. Die Rede ist von JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Das Beat 'em Up ist ein Remake vom gleichnamigen PS3-Spiel aus dem Jahr 2013.

In dem Prügel-Spiel stehen euch gut 50 Figuren aus dem "JoJo's Bizarre Adventure"-Universum zur Verfügung, die ihr in spektakulären Kämpfen gegeneinander antreten lassen könnt. Entweder spielt ihr dabei die bekanntesten Duelle aus dem Anime nach oder ihr messt euch in bunten Kombinationen mit Spielern aus aller Welt.

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R – Launch Trailer

Entwickler CyberConnect2 (Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm) war dabei vor allem bemüht den einzigartigen Look der Vorlage entsprechend wiederzugeben, sodass in erster Linie Fans des Animes voll auf ihre Kosten kommen.

Wer hingegen gar keine Berührungspunkte mit dem Anime hat, der kann sich die Serie unter anderem kostenlos auf dem Streaminganbieter Crunchyroll anschauen.

Es gibt aber auch Kritik

Die Steam-Community ist jedenfalls schwer angetan von dem Beat 'em Up und vergibt ein "sehr positives" Fazit. Die User-Reviews auf Steam bestehen aber zum größten Teil aus Memes und den bekanntesten Gags der Vorlage.

Es gibt aber auch ein paar ernsthafte Rezensionen, die unter anderem kritisieren, dass der Online-Modus zum jetzigen Zeitpunkt mehr schlecht als recht läuft. Wer das Game also noch heute kauft, der sollte es vor allem für die Singleplayer-Erfahrung tun.

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R ist seit dem 2. September 2022 für die PS5, die PS4, die Xbox-Familie, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Kostenpunkt auf Steam: 49,99 Euro.