Absoluter Steam-Topseller: Heiß erwartetes Spiel rast sofort an Spitze der Charts

Tausende Spieler geben Steam ihr Geld für eine bestimmte Vorbestellung. (Bildquelle: Valve, Getty Images / Lunatic_67)

Im Februar 2023 erwartet Harry-Potter-Fans ihr eigenes Abenteuer in Hogwarts. Obwohl der Release von Hogwarts Legacy aber noch knapp sechs Monate hin ist, krallt sich das Spiel schon jetzt den Topseller-Platz auf Steam. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Vorbestellung erobert Steam-Charts

Der neue Top-Seller auf Steam ist aktuell Hogwarts Legacy – zumindest im Bereich der Videospiele. Auf dem ersten Platz thront nämlich derzeit weiterhin das Steam Deck. (Quelle: Steam)

Aber wie kommt es dazu? Immerhin ist Hogwarts Legacy noch gar nicht releast worden. Der geplante Release-Termin wurde erst kürzlich genannt: Am 10. Februar 2023 sollen sich Zauberer und Hexen in die magische Welt von Hogwarts begeben. Für Besitzer der digitalen Deluxe Edition oder der Collector's Edition gibt es aber wohl schon einen früheren Zugriff am 7. Februar 2023.

Alle weiteren Infos zu den drei Editionen, bekommt ihr übrigens hier:

Vorbestellen könnt ihr Hogwarts Legacy hier auf Steam für knapp 70 Euro.

Wer das Spiel lieber in physischer Fassung hätte, kann es sich hier auch auf Amazon vorbestellen:

Hogwarts Legacy (PS5) Hogwarts Legacy soll am 10. Februar 2023 erscheinen. Zauberer und Hexen wird ein Action-Adventure in der offenen Welt der Zauberschule versprochen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2022 05:18 Uhr

Warum ist Hogwarts Legacy so begehrt?

Der Grund für die hohen Verkaufszahlen auf Steam ist, dass Hogwarts Legacy gerade frisch in die Vorverkausphase gestartet ist. Seit dem 25. August können sich angehende Hogwarts-Schüler - und Schülerinnen das Spiel bereits kaufen, um dann direkt zum Release im Februar nächsten Jahres loszulegen.

Fans sind schon seit der ersten Ankündigung gehypt und warten bereits seit einer Weile auf einen offiziellen Release-Termin und die Möglichkeit das Spiel vorzubestellen. Nach einer Verschiebung von 2022 auf 2023 freut sich die Community, dass der neue Release nun endgültig festzustehen scheint.

Auch der neue Trailer, der im Rahmen der gamescom präsentiert wurde, dürfte einiges zur Vorfreude beigetragen haben. Dieser gibt nämlich mehr Einblicke in die Welt von Hogwarts Legacy. Vor allem in die dunklen Seiten der Zauberschule:

Hogwarts Legacy: Das dunkle Vermächtnis

Mit dem Kauf von Hogwarts Legacy wird J.K. Rowling unterstützt. Die Autorin fiel in der Vergangenheit immer wieder negativ durch transfeindliche Äußerungen auf Twitter auf: