Nach Chaos durch MontanaBlack-Fans: Gamescom gibt schwaches Statement ab

Der spontane Gamescom-Besuch von MontanaBlack war für viele Messebesucher ein absolutes Desaster. Um den Streamer ballte sich eine gewaltige Fantraube, die keinerlei Rücksicht auf die anderen Besucher des Events nahm. Einige gingen nach Montes Besuch mit blauen Flecken nach Hause und fühlten sich danach auf der Messe einfach nicht mehr sicher.

Natürlich ist dieses Fiasko auch den Veranstaltern der Gamescom nicht entgangen. Nun meldete sich der offizielle Account auf Twitter zu Wort und gab ein eher schwaches Statement in mehreren Tweets zu den Geschehnissen ab:

„Für uns ist die Sicherheit aller gamescom-Besucher ein zentrales Anliegen. Die gamescom ist ein Ort, an dem sich alle Communities treffen und sicher fühlen sollen. Deshalb nehmen wir die Vorfälle rund um den Besuch von MontanaBlack und die damit verbundenen Berichte der Betroffenen sehr ernst und werden in Zukunft noch mehr dazu beitragen, dass so etwas nicht mehr passiert.