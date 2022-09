Xbox Series & PS5: Deutsche Gamer machen GTA-Alternative zum Verkaufsschlager

Konsolenspieler verwüsten gerade zuhauf eine Open World – und es ist Mal nicht GTA 5.

In den deutschen Gaming-Charts ist einiges los. Ein Newcomer kann sich gleich auf der PS5 und Xbox Series den ersten Platz schnappen. Welches Game so oft im Einkaufskorb landet und ob sich ein Kauf auch für euch lohnt, schauen wir uns jetzt an.

Saints Row ist der neue Verkaufsliebling auf PS5 und Xbox Series

Wie das Marktforschungsunternehmen GfK bekannt gibt, ist Saints Row der neue Spitzenreiter auf Microsofts und Sonys Flagschiffen. Sowohl deutsche Spieler der PS5, als auch der Xbox Series haben bei der GTA-Alternative in Massen zugegriffen.

Bei der Xbox Series finden sich sogar zwei verschiedene Editionen des Spiels auf Platz Eins und Zwei. Und auch PS4-Spieler zeigen, dass das Open-World-Game heiß erwartet wurde. Dort ist es auf dem zweiten Platz der Verkaufscharts zu finden.

Um was geht es in Saints Row? Fans der Reihe wissen: Im Open-World-Game warten jede Menge Verbrechen, Action und verrückte Situationen auf die Spieler. Im neuen Reboot befindet ihr euch in der Stadt Santo Ileso, die im Wilden Westen der USA angesiedelt ist. Dort kämpfen Gesetzlose um die Vorherrschaft und ihr seid mittendrin. Schaut euch hier den Trailer an:

Saints Row – Gameplay Overview Trailer

Wie sind die Bewertungen zur GTA-Alternative?

Trotz der guten Verkäufe und des Chart-Erfolgs auf PS5 und Xbox Series lässt die Qualität des neuen Saints Row wohl stark zu wünschen übrig. Die Presse-Wertungen auf Metacritic zeichnen mit einer durchschnittlichen Gesamtwertung von 63 ein eher mittelmäßiges Bild, wogegen die Fans noch enttäuschter sind.

Diese quittieren das Open-World-Spektakel mit einem niederschmetternden User-Score von 3.0 auf der PS5.

Wenn ihr wissen wollt, wie wir Saints Row finden, könnt ihr in unseren ausführlichen Test reinschauen:

Was stört die Spieler an Saints Row am meisten? Eingefleischte Fans vermissen die Elemente, die Saints Row zu Saints Row machen. Besonders die flachen Charaktere und langweilige Story sind für viele ein Kritikpunkt. Ein Großteil der Spielenden stört sich auch am zurückgeschraubten Humor des Spiels. Zudem erleben viele Spieler ein wahres Bugfest im Game. Die Steuerung sei laut vieler Fans auch schrecklich und veraltet.

Die meisten User-Reviews behaupten auch immer wieder, dass das neue Saints Row zu "woke" wäre.

Auf Reddit vergleichen einige den Zusand des Spiels sogar mit dem Release-Desaster von Cyberpunk 2077 und verkünden mit dem aktuellen Teil den Tod des Franchises. Autsch.

Falls ihr einen Bogen um das aktuelle Saints Row machen und euch in einer anderen Gangsterwelt austoben wollt, haben wir hier hervorragende Empfehlungen für euch: