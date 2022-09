Assassin’s Creed Origins kostenlos: Amazon macht Prime-Kunden Geschenke

Schnappt euch die September-Spiele bei Amazon! (Bild: Ubisoft / Getty Images – photosynthesis)

Prime-Kunden können sich bei Amazon mal wieder über massig Geschenke freuen. Denn der Online-Riese verteilt aktuell 8 Games kostenlos – darunter auch Assassin’s Creed Origin.

Im September spendiert Amazon allen Prime-Abonnenten insgesamt acht neue Gratis-Games. Ihr könnt euch ab sofort die folgenden Spiele kostenlos schnappen und für immer behalten:

Assassin’s Creed Origins (ab dem 1. September verfügbar)

Football Manager 2022 (ab dem 1. September verfügbar)

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition (ab dem 1. September verfügbar)

The Dig (ab dem 1. September verfügbar)

Defend the Rook (ab dem 1. September verfügbar)

We. The Revolution (ab dem 1. September verfügbar)

Castle on the Coast (ab dem 1. September verfügbar)

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition (ab dem 1. September verfügbar)

Prime Gaming: Gratis-Inhalte im September

Zusätzlich könnt ihr euch im September bei Prime Gaming auch noch zahlreiche Ingame-Items und Loot für eure aktuellen Lieblingsspiele sichern – darunter The Elder Scrolls Online, FIFA 22, Dead by Daylight, League of Legends und Call of Duty: Warzone.

Gratis-Inhalte bei Prime Gaming im September 2022:

Apex Legends: Vantage Troop Leader Bundle (ab jetzt verfügbar)

Dead by Daylight: The Maiden Guard Outfit (sehr selten) (ab jetzt verfügbar)

FIFA 22: Five Gold Rare Players and one Player Pick of 83+ OVR Players (ab jetzt verfügbar)

The Elder Scrolls Online: Noweyr Pack (ab jetzt verfügbar)

Hearthstone - Three Standard Card Packs (ab jetzt verfügbar)

Roblox - Doggy Backpack avatar accessory and three unique bonuses for Mining Simulator 2 (ab jetzt verfügbar)

Lost Ark: Stronghold Activity Relief Chest (ab 29. August verfügbar)

League of Legends - Prime Gaming Capsule (ab 30. August verfügbar)

Call of Duty: Vanguard & Warzone - World Series of Warzone Pack (ab 2. September verfügbar)

Die Angebote sind nur für Prime-Abonnenten verfügbar. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr den Service auch erst einmal 30 Tage kostenlos testen:

Letzten Monat gab es die folgenden 4 Spiele abzustauben:

Starcraft: Remastered (seit dem 1. August verfügbar)

Zak McKracken and the Alien Mindbenders (seit dem 1. August verfügbar)

Beasts of Maravilla Island (seit dem 1. August verfügbar)

Recompile (seit dem 1. August verfügbar)

ScourgeBringer (seit dem 1. August verfügbar)

Family Mysteries: Poisonous Promises (seit dem 1. August verfügbar)

In unserem Video zeigen wir euch, welche Vorteile euch Amazon Prime sonst noch bietet:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick

Bei Prime Gaming gibt es auch im September 2022 ordentlich etwas abzustauben. Diesen Monat könnt ihr euch gleich acht Gratis-Games schnappen und bekommt darüber hinaus noch diverse kostenlose Inhalte für eure Lieblings-Games. Neben Gratis-Spielen bietet euch das Abonnement zudem Filme und Serien. Alle Infos zu dem neuesten Entertainment-Angebot von Amazon Prime findet ihr bei unseren Kollegen von kino.de.