Skandalöser Ubisoft-Shooter verdient eine zweite Chance

Bei Ghost Recon Breakpoint hat sich seit dem Release viel getan. (Bild: Ubisoft)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ist seit 2019 erhältlich und gilt unter Fans als ziemlicher Reinfall. Was viele aber gar nicht wissen: Ubisoft hat dem Shooter zum Abschluss noch ein kolossales Update spendiert. Und dieses Update macht verdammt viel Spaß! Wir erklären euch, warum Breakpoint inzwischen richtig gut ist.

Ghost Recon Breakpoint: From Zero to Hero?

Drehen wir die Uhren auf das Jahr 2019 zurück. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint erscheint und wird von der Fachpresse sehr durchwachsen bewertet. Die Spieler sind noch wesentlich strenger und strafen den Open-World-Shooter mit 29 Prozent auf Metacritic ab.

Schuld daran ist vor allem das Life-Service-Konzept, welches die einstige Stealth-Reihe in einen belanglosen Loot-Shooter mit MMO-Charakter verwandelt.

Der finale Todesstoß erfolgte dann Ende 2021 als Ubisoft NFTs in das Spiel integrierte. Die verhasste Mechanik löste einen Shitstorm in den sozialen Medien aus und festigte den katastrophalen Ruf von Breakpoint endgültig. Was bedauerlich ist, denn mit dem letzten großen Update hat sich Breakpoint zu dem Shooter entwickelt, den sich Fans der Reihe lange gewünscht haben.

MMO-Shooter wird zur Survival-Erfahrung

Startet ihr das Spiel nämlich heute neu, so habt ihr direkt zu Anfang die Wahl, ob ihr den Shooter wie zu Release spielen wollt (Bitte nicht!) oder ob ihr den immersiven Modus bevorzugt, der ganz zum Schluss eingefügt wurde. Der immersive Modus ist auch der Grund für diesen Artikel, denn diese Einstellung macht aus dem bunten MMO-Shooter eine knallharte Survival-Erfahrung.

In diesem Modus haben eure Waffen und Ausrüstung keine Stufen mehr, es gibt keine Minimap und nur minimales HUD. Außerdem wird der Schwierigkeitsgrad automatisch auf Veteran gestellt. Hinzu kommen weitere kleine, aber feine Änderungen: So könnt ihr nur noch zwei Primärwaffen tragen, habt wenig Munition und in der Nacht seht ihr so gut wie gar nichts mehr in dem Spiel.

Bunter Loot? Im neuen Modus spielt das alles keine Rolle mehr. (Bild: Ubisoft)

Oder anders formuliert: In diesem Modus seid ihr auf Stealth angewiesen und müsst nun wesentlich taktischer vorgehen, als das noch im ursprünglichen Spiel der Fall war. Außerdem schaltet der immersive Modus sämtliche Online-Komponenten ab. Mal abgesehen von der Möglichkeit das Game mit Freunden im Squad zu spielen.

Besonders cool: Ihr könnt sämtliche Einstellungen auch manuell anpassen. Sind euch zu viele Drohnen in der Spielwelt unterwegs? Kein Problem! Verringert die Anzahl einfach. Wollt ihr mehr als zwei Primärwaffen mit euch führen? Okay, dann erhöht doch einfach auf drei oder vier Waffen. So könnt ihr das Spiel ganz nach euren eigenen Vorstellungen designen und zwar jederzeit und überall.

Dadurch wird Breakpoint zwar kein Meisterwerk, aber das Feeling ist ein völlig anderes! Und genau deswegen solltet ihr dem Spiel im Jahr 2022 noch einmal eine Chance geben. Passend dazu befindet sich der Shooter aktuell im Sale auf der PlayStation. So bekommt ihr die Standard-Version bereits für schmale 13,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 15. September 2022.