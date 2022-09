Hype-Horrorspiel bekommt eigenen Hollywood-Blockbuster

The Mortuary Assistant ist eklig und kann verdammt gut schocken, was es jetzt auch im Film beweisen will. (Bildquelle: DreadXP)

The Mortuary Assistant ist vor allen Dingen eines: Eklig und verdammt gruselig. Ihr spielt eine Assistentin in einer Leichenhalle und müsst Kadaver für ihre letzte Ruhe präparieren. Zu allem Überfluss spukt es hier aber auch noch – und zwar ziemlich heftig. Das Spiel ist so beliebt auf Steam, dass es jetzt sogar einen Horrorfilm spendiert bekommt.

The Mortuary Assistant als Horrorfilm

Publisher DreadX hat angekündigt, dass The Mortuary Assistant verfilmt werden soll. Natürlich handelt es sich dabei um einen Horrorfilm, der sich recht genau an die Vorlage halten möchte. Die Regie übernimmt Jeremiah Kipp, der unter anderem für den Film "Slapface" (2021) bekannt geworden ist. Kipp bemerkt dazu, dass er das minimalistische Setting beibehalten möchte – ebenso wie den ekligen Prozess der Einbalsamierung, den ihr im Spiel hautnah miterlebt. Er möchte dem Videospiel also so treu bleiben wie nur möglich.

Vorteilhaft ist hierbei auch, dass Publisher DreadX' Mutterkonzern Epic Pictures Group ohnehin Filme produziert – und damit schon alle nötigen Mittel in petto hat, um das Projekt umzusetzen. Brian Clarke, der Kopf hinter dem Spiel The Mortuary Assistant, wird neben anderen Co-Prozent vom Film sein.

Alles zu The Mortuary Assistant

The Mortuary Assistant begeistert Steam und die Horror-Community

Auf Steam hat The Mortuary Assistant durchweg fantastische Kritiken gesammelt. Der Mix zwischen ekliger Einbalsamierung und meisterhaftem Horror ist mehr als gelungen – falls ihr also noch einen Schocker für den Abend sucht, schaut euch den Trailer an:

The Mortuary Assistant: Launch-Trailer

Die Story von The Mortuary Assistant: Nach eurem Studium beginnt ihr eine Ausbildung als Einbalsamiererin in einer Leichenhalle. Die Arbeit geht gut voran, bis ihr nachts einen Anruf von eurem Chef bekommt und dringend ein paar Leichen vorbereiten müsst. Die Nachtschicht ist kein Problem, aber als ein paar seltsame Dinge in der Leichenhalle passieren, wird es unangenehm. Doch Flucht ist keine Lösung, denn etwas hat euch an die Leichenhalle gebunden.

Falls ihr schon immer mal seltsame Flüssigkeiten in virtuelle Leichen injizieren wolltet, dann habt ihr das Spiel eurer Träume hiermit gefunden. The Mortuary Assistant wurde allein von Brian Clarke entwickelt und ist am 2. August 2022 auf Steam erschienen.