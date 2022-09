A Plague Tale Requiem: Die Rattenpest ist noch nicht vorbei

A Plague Tale: Requiem | Extended Gameplay

In A Plague Tale: Requiem macht ihr euch auf die Suche nach einem Heilmittel für Hugo, der nach wie vor unter dem Rattenfluch leidet. Das Sequel wird größer, länger und eine ganze Ecke offensiver als sein Vorgänger. Wir verraten euch, warum.

Ihr habt gedacht, dass die Geschichte von Amicia und Hugo nach dem Sieg über den Oberbösewicht am Ende von A Plague Tale: Innocence vorbei ist? Wir auch. Doch da haben wir uns wohl alle geirrt. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils sind Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo erneut auf der Flucht vor Soldaten.

Amicia tötet offensiv mit einer Armbrust

Eigentlich hatte Hugo nach den traumatischen Ereignissen des Vorgängers seinen Fluch unter Kontrolle, doch in Requiem flammt seine Verbindung zu den Ratten wieder auf. Um ihn endlich davon zu befreien, machen sich die beiden auf in den Süden. Dort soll es eine Insel geben, auf der eine Art Heilmittel existiert – was das auch immer bedeuten mag. Und so startet eure Reise raus aus der Heimatregion in den deutlich helleren und farbenfroheren Süden des Landes.

Amicia und Hugo suchen ein Heilmittel für den bösen Fluch in A Plague Tale: Requiem. (Bild: Asobo Studio)

Während unserer Anspiel-Session haben sich gleich die ersten Minuten angefühlt, als hätten wir A Plague Tale: Innocence nie aus der Hand gelegt. Amicia und Hugo schleichen nach wie vor durch die Welt und dank Amicias Schleuder sind kleinere Feinde schnell ausgeschaltet. Ihre Lieblingswaffe bleibt der Protagonistin auch im Sequel erhalten, allerdings wird ihr Waffenrad um eine tödliche Komponente erweitert.

Die Geschehnisse aus Teil 1 haben Amicia verändert. Sie scheint skrupelloser geworden zu sein, denn das Töten eines Gegners stellt nun offenbar keine moralische Herausforderung mehr dar. Da sie nun über eine Armbrust verfügt, ist der nächste Todesfall auch nur eine Fingerbewegung entfernt. Damit wird das Gameplay um eine äußerst aggressive Variante erweitert. Ihr habt eigentlich fast immer die Wahl, wie ihr vorgehen möchtet. Mit der Armbrust ist ein offener Kampf möglich, sofern ihr die entsprechende Munition findet. Durch hohes Gras zu schleichen ist und bleibt aber weiterhin ein großer Bestandteil des Spiels. Aufgrund der eher mäßigen Anzahl an Pfeilen werdet ihr hier also nicht wie Rambo durchrennen.

Hand in Hand gehen Amicia und Hugo allen Gefahren entgegen. (Bild: Asobo Studio)

Hugo und die Ratten

Doch nicht nur Amicia hat ihr Können erweitert, auch Hugo kann plötzlich ganz neue Tricks mit seinen Pestratten. Dass Amicia Fackeln von Gegnern löscht, damit sie von Ratten gefressen werden, ist ja nichts Neues. In Requiem befehligt Hugo nun einen ganzen Schwarm Ratten mit seinen Gedanken, die an vorgegebenen Stellen im Spiel auf ihn warten. Die Steuerung bei dieser Gedankenkontrolle ist eher schwammig und ein wenig unkontrolliert. So stellen wir uns einen Haufen wilder Ratten aber irgendwie auch vor. Ihr müsst sie eigentlich nur ungefähr in die richtige Richtung lenken und schon wird aus einer Gruppe Soldaten ein All-You-Can-Eat-Buffet.

Hugo hat außerdem noch (mindestens) eine weitere Fähigkeit. Auf Knopfdruck ist es ihm möglich, Kontakt mit den Ratten in der Umgebung aufzunehmen und so wie ein drittes Auge durch Wände zu sehen. Das erweitert das Stealth-Gameplay um eine allseits bekannte und äußerst praktische Komponente. Während Amicia unter einem Heuwagen liegt, könnt ihr nun auch die Gegner in größerer Entfernung erspähen und beobachten.

Es wird gefährlich für die Geschwister Amicia und Hugo in A Plague Tale: Requiem. (Bild: Asobo Studio)

Größere Areale für Stealth und Kampf

Für diese neuen Gameplay-Mechaniken im Kampf benötigt ihr auch den entsprechenden Platz. Daher trifft es sich ganz gut, dass die Areale nun viel offener und weitläufiger sind. Obwohl ihr immer ein klares Ziel habt, ist der Weg dorthin auf verschiedenen Pfaden möglich. Das ist auch der Aspekt, der uns am meisten Sorgen macht, wenn wir an A Plague Tale: Requiem denken. Denn obwohl offene Areale viel mehr Möglichkeiten bieten, ziehen sie die von der Story getriebene Geschichte schlimmstenfalls unnötig auseinander.

In A Plague Tale: Innocence lag der Fokus ganz klar auf den beiden Hauptcharakteren und ihrer Entwicklung von- und zueinander. Das Stealth-Gameplay auf den linearen Pfaden unterstützt diesen Fokus, da ihr euch kaum ablenken lassen könnt. Je offener die Welt, desto mehr Ablenkung ist denkbar. Da die Spielzeit von Requiem deutlich länger sein soll als die 10-12 Spielstunden des Vorgängers, haben wir hinsichtlich der emotionsgeladenen Story ein wenig Bedenken.

Meinung von Franziska Behner