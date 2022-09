Forspoken angespielt: Wird das Action-RPG das nächste Final Fantasy?

In der Spielwelt von Forspoken könnt ihr euch ordentlich austoben. (Bild: Square Enix)

Anfang 2023 erscheint mit Forspoken das neue Action-RPG der Final-Fantasy-Macher! Wir durften das Rollenspiel bereits ein paar Stunden anspielen und verraten euch, was der spirituelle Nachfolger von Final Fantasy 15 auf dem Kasten hat.

Die Essenz von Final Fantasy 15

Der japanische Publisher Square Enix fährt in den kommenden Monaten ordentlich auf! So erscheint Ende 2022 Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion und irgendwann 2023 Final Fantasy 16. Dazwischen erscheint aber auch noch Forspoken. Die neue Marke startet voraussichtlich am 24. Januar 2023 und wird vom selben Team entwickelt wie einst Final Fantasy 15. Und das merkt ihr an jeder Ecke!

Wir durften Forspoken im Rahmen einer Presse-Demo eine Zeit lang spielen und können euch bereits jetzt versichern, dass das neue Rollenspiel ein Fest für Action-Fans wird. Aber ganz langsam: Die Demo wurde eigens für die Presse kreiert und stellt somit nicht 1 zu 1 das fertige Spiel dar. Im Gegenteil: Der Fokus der Demo lag voll und ganz auf dem Gameplay – also dem Kampfsystem, der Parcours-Mechanik, der Spielwelt und den möglichen Aktivitäten.

Die Story wurde dagegen ganz bewusst von den Entwicklern ausgeblendet. Wir haben also keine Zwischensequenzen oder Interaktionen mit Nebenfiguren gesehen.

Stattdessen gab es in der Demo ein großes, frei begehbares Areal zu erkunden und eine Handvoll Nebenmissionen zu erledigen. Darunter solche Klassiker wie „Bekämpfe eine Gruppe Feinde“, „Mache ein Foto von der Umgebung“ oder „Löse ein kleines Schieberätsel“. An bestimmten Punkten gab es zudem optionale Herausforderungen, wie zum Beispiel ein Horde-Modus, bei dem ihr eine Gruppe NPCs für fünf Minuten vor Feinden beschützen müsst.

Forspoken | The Game Awards 2021 Trailer

Forspoken ist ein wahres Action-Fest

Der eigentlich Star des Spiels ist aber das Kampfsystem. Anstatt auf Schwerter oder ähnliche Waffen zu setzen, kann Hauptfigur Frey unterschiedliche Formen von Magie verwenden. In der Demo standen uns Feuer-Magie und eine Art Kristall-Magie zur Verfügung. Ihr könnt im Kampf zwischen den Magie-Formen hin- und herwechseln, Kombos erschaffen und mächtige Spezialangriffe einsetzen.

Dabei müsst ihr vor allem darauf achten, auf welche Elemente Gegner empfindlich reagieren. Umso besser ihr euch dabei anstellt, desto höher fällt euer Rang im Anschluss aus. So ein Buchstaben-Bewertungssystem kennen Fans eventuell von Devil May Cry.

Und wo wir schon beim Thema sind: Forspoken ist durch und durch ein Action-RPG! Ihr springt, feuert und lauft mit Frey um eure Feinde herum und veranstaltet dabei ein wahres Feuerwerk an Spezialeffekten. Hier zeigt die verwendete Luminous Engine ihr ganzes Potenzial. Es sieht einfach nur brachial gut aus, wenn ihr einen Feind mit einem Feuer-Speer durchbohrt, dieser explodiert und umstehende Feinde mit sich reißt.

Über ein Ring-System könnt ihr eure Magie-Fähigkeiten auswählen. (Bild: Square Enix)

Generell sieht Forspoken wirklich schick aus, auch wenn wir bisher noch keine Dörfer oder Städte gesehen haben. Die grünen Felder, die massiven Gebirge und die verfallenen Ruinen der Demo erzeugen aber eine tolle Atmosphäre.

Besonders schön sieht das Spiel dabei im Performance-Modus aus, der euch stolze 60 FPS auf den Bildschirm zaubert. Alternativ könnt ihr das Rollenspiel auch mit 30 FPS spielen und bekommt dafür eine höhere Auflösung und ein paar zusätzliche Spezialeffekte geboten. Wir empfehlen allerdings die höhere FPS-Zahl zu wählen. Vor allem in Anbetracht der zweiten großen Mechanik: dem Parcours-System.

Dank ihrer Magie kann Frey sich nämlich wie eine junge Göttin durch die Spielwelt bewegen. Damit kommt ihr nicht nur schnell von A nach B, sondern es macht auch einfach Spaß, in einem irren Tempo durch die Gegend zu hüpfen. Alternativ könnt ihr aber auch ein Schnellreise-System nutzen.

Ansonsten bietet Forspoken genau das, was ihr auch schon von Final Fantasy kennt. Ihr könnt eure Ausrüstung eurem Spielstil anpassen, Ressourcen sammeln und damit eure Umhänge verbessern oder ihr investiert Manapunkte, um neue Magie-Fähigkeiten freizuschalten. Außerdem gibt es in der ganzen Spielwelt Kisten, die darauf warten von euch geöffnet zu werden.

Von der Story gab es in der Demo leider nichts zu sehen. (Bild: Square Enix)

Die Spielwelt und vor allem die Gegner-Designs erinnern dabei stark an Final Fantasy 15, was, wie gesagt, am gleichen Entwickler-Team liegt.

Ein Final Fantasy, aber mit mehr Action

Handfeste Kritikpunkte sind uns während der Demo nicht aufgefallen. Es bleiben aber diverse Fragen offen: Wie wird die Story von Forspoken? Wie groß wird die Open World ausfallen und wie abwechslungsreich werden die Aufgaben sein?

Da in der Demo auch nur der einfache Schwierigkeitsgrad auswählbar war, bleibt zudem abzuwarten, wie anspruchsvoll das Rollenspiel theoretisch werden kann.

Und das bringt uns auch schon zum Fazit der Demo: Wer Spaß am Kampfsystem von Final Fantasy 15 hatte und kein Problem mit noch mehr Action hat, der sollte Forspoken auf jeden Fall im Auge behalten. Wer allerdings ein komplexes Rollenspiel erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden.