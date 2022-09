Hogwarts Legacy: Jetzt wissen wir endlich, welches das beliebteste Haus ist

Hogwarts Legacy lässt euch gemeinsam mit Wizarding World euer Hogwarts-Haus ermitteln, zusätzlich zu eurem Zauberstab und eurem Patronus. Aber welches Haus wird am meisten besucht? Und welches ist am beliebtesten? (Bildquelle: Warner Bros. / Pixabay, fsHH)

Hogwarts Legacy lässt euch gemeinsam mit Wizarding World euer Hogwarts-Haus ermitteln, zusätzlich zu eurem Zauberstab und eurem Patronus. Aber welches Haus wird am meisten besucht? Und welches ist am beliebtesten? Wir haben die Antworten der Community ausgewertet – und ratet Mal, in welches Haus niemand will!

Hogwarts Legacy lässt euch euer Haus und mehr jetzt schon wählen

Hi, ich bin ein Gryffindor und ich bin in dem Haus, in das niemand hinein will. Hogwarts Legacy, das kommende Harry-Potter-Rollenspiel ohne Harry Potter, ist in aller Munde. Nachdem das Team von Hogwarts Legacy alle vier Gemeinschaftsräume in Videos vorgestellt hat, wurde bekannt, dass Spieler ihre Daten von Wizarding World (ehemaliges Pottermore) ins Spiel integrieren können.

Und falls ihr Wizarding World nicht kennt: In dem offiziellen und kostenlosen Harry-Potter-Fanclub könnt ihr über wirklich gut gemachte Quizzes euer Haus, euren Zauberstab und euren Patronus herausfinden. Jetzt aber die Frage aller Fragen: In welchem Haus sind eigentlich die meisten Spieler, und welches ist auf dem letzten Platz? (Das haben wir teilweise schon verraten, was?)

Das ist wohl das beliebteste Haus im Harry-Potter-Universum

Lasst uns nicht lang um den heißen Brei herumreden: Das Haus, in dem die meisten Spieler sein werden, ist Ravenclaw. Das Haus, in dem die meisten Spieler gern wären, ist allerdings Slytherin. Die Diskrepanz ist irgendwie gut nachvollziehbar: Slytherin klingt cool, aber wenn euch jemand im Quiz fragt, wie gemein, hinterlistig oder gnadenlos ihr seid, wählt ihr vielleicht doch eher die gute Seite der Macht.

Fakt ist, zumindest unserem kleinen Test nach zu schließen, dass Ravenclaw und Slytherin ganz oben bei den beliebtesten Häusern sind – und sich dabei auch nicht viel nehmen. Ganz unten, und das mit einem weitaus größeren Unterschied als zwischen den beiden Gewinnern, befinden sich Gryffindor und Hufflepuff. Wobei Gryffindor der größte Verlierer ist – denn Spieler wollen am wenigsten in Gryffindor sein, während Hufflepuff den untersten Platz bei jenen einnimmt, die den Test auf Wizarding World absolviert haben. Traurig. Was hat Harry Potter nur falsch gemacht?

Unsere Reddit-Studie ausgewertet

Woher wir diese Daten nehmen: Zugegeben, es handelt sich hier nicht um eine wissenschaftliche Studie, sondern um einen kleinen Trick, den wir bei Reddit angewandt haben. Im offiziellen Hogwarts-Legacy-Reddit gibt es einen Mega-Thread, in dem alle ihr Haus, ihren Zauberstab und ihren Patronus von Wizarding World nennen. Wir haben über dem vollständigen Thread eine Wortsuche angewandt und auszählen lassen, wie oft welches Haus genannt wird.

Und ja: Falls jemand sein Haus falsch geschrieben hat, dann fliegt er aus der Wertung raus. Hier sind die Ergebnisse:

Ravenclaw: 143

143 Slytherin: 139

139 Gryffindor: 105

105 Hufflepuff: 91

Merke: Diese Zahlen geben an, in was für Häuser die Fans bei ihrem Test auf Wizarding World gewählt wurden.

Was die Harry-Potter-Fans vor einem Jahr für ein Haus gewählt hätten: Um das Bild zu vervollständigen, haben wir denselben Trick in einem beliebten Reddit-Thread angewandt, bei dem einfach gefragt wurde, in welchem Haus die Community denn gern wäre. Hierbei handelt es sich aber um das allgemeine Reddit zu Harry Potter. Unsere Ergebnisse ähneln denen oben, mit ein paar feinen Unterschieden:

Slytherin: 175

175 Ravenclaw: 174

174 Hufflepuff: 139

139 Gryffindor: 102

Was lernen wir daraus? Gryffindor ist das meistgehasste Harry-Potter-Haus und jeder will ein Slytherin sein, oder wenigstens ein Ravenclaw: Hauptsache schlau und erfolgsorientiert. Es fühlt sich ein wenig so an, als könne man einen langen Artikel darüber schreiben, was das über unsere Gesellschaft aussagt.

Hogwarts Legacy wird voraussichtlich am 10. Februar 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.