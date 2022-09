Einer der coolsten kostenlosen Multiplayer-Shooter verabschiedet sich

Alles Gute hat mal ein Ende. (Bild: 1047 Games)

Fans vom Portal-Shooter Splitgate müssen eine bittere Pille schlucken. Denn das Team von 1047 Games beendet die Arbeiten am Spiel. Ihr werdet aber Splitgate weiterhin online spielen können.

Keine neuen Inhalte mehr für Splitgate

In einem Brief an die Fans kündigt das Entwicklerteam 1047 Games an, die Arbeiten am Spiel einzustellen. Grund dafür ist das kommende Projekt des Studios.

„Um das Spiel zu bauen, das die Fans verdienen – und um es so zu entwickeln, dass wir nicht versuchen, ein bestehendes Produkt nachzurüsten und weiter zu betreiben – beenden wir die Feature-Entwicklung von Splitgate.“

Zwar erscheine noch ein kostenloser Battle Pass am 15. September, doch danach sei Schluss. Es werden offenbar keine neuen Inhalte mehr für den Multiplayer-Shooter entwickelt.

Das bedeutet aber nicht, dass Splitgate komplett seine Pforten schließt. „Die Unterstützung für das Spiel wird fortgesetzt, und es wird kleinere Updates und Fixes für Splitgate geben.“ Eine Serverabschaltung wie für viele Ubisoft-Spiele muss die Community vorerst also nicht fürchten.

Neues Spiel im Splitgate-Universum

Splitgate ist ein rasanter Multiplayer-Shooter, in dem die Spieler clever Portale setzen können, um Gegner in Fallen zu locken oder aus brenzligen Situationen zu entkommen. Das nächste Spiel von 1047 Games wird zwar im selben Universum spielen, das Gameplay dürfte aber neue Wege wagen.

„Ein neues Spiel im Splitgate-Universum, das revolutionäre, nicht evolutionäre Änderungen für unser Spiel bringen wird. Es wird ein Shooter werden, es wird Portale haben, und es wird in der Unreal Engine 5 entstehen. Und es wird kostenlos sein.“

Wann es neue Informationen oder gar einen Trailer zu sehen gibt, verrät das Team nicht.

Und wie denkt die Splitgate-Community darüber?

Auf Reddit zeigen sich zwar viele Spieler enttäuscht, dass Splitgate nun ein Ende findet, aber gleichzeitig ist man froh über die offene Kommunikation.

„1047 Games ist einer der gemeinschaftlichsten Spiele-Publisher, die ich kenne, und ich liebe es, Splitgate zu spielen“, schreibt XHSJDKJC.

„Ich werde immer ein Spielestudio unterstützen, das ein solches Maß an Transparenz an den Tag legt“, schreibt ddyess.

Außerdem blickt man positiv in die Zukunft:

„Es ist der traurige Moment, wenn man sich in seiner Wohnung umsieht und weiß, dass man bald ausziehen wird. Es ist die Hoffnung, dass es an deinem neuen Wohnort neue Abenteuer geben wird“, schreibt OJimmy.

„Eine Million beste Wünsche an sie! Vielleicht werden sie versuchen, einen Kampagnen-Shooter zu entwickeln, der mit dem Multiplayer zusammenarbeitet. Sie könnten es leicht mit 343 aufnehmen“, schreibt pmmeyourprettyface.

Zwar ist nach Season 3 und nach dem nächsten und letzten Battle Pass Schluss mit Inhalten für Splitgate, ihr könnt es aber weiterhin online spielen. Der kostenlose Portal-Shooter erfreut sich weiterhin einer treuen und aktiven Community.