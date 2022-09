Statt 2,99 Euro jetzt kostenlos: Google Play Store verschenkt rasantes Action-Spiel

Das Handyspiel Quest of Wizard könnt ihr gerade kostenlos abstauben. (Bild: Alexey Suslin)

Der Google Play Store verschenkt aktuell das Handyspiel Quest of Wizard. Wir erklären euch, was ihr über das actionreiche Jump 'n' Run wissen müsst.

Dark Souls für die Hosentasche

Wer unterwegs gerne mit dem Smartphone zockt, der kann heute wieder ein echtes Schnäppchen machen, denn der Google Play Store verschenkt das düstere Jump 'n' Run Quest of Wizard – regulär kostet das Handyspiel 2,99 Euro.

Klickt einfach auf "Installieren" und das Game gehört für immer euch, selbst wenn ihr es im Anschluss wieder deinstalliert.

In diesem Lets Play bekommt ihren einen guten Eindruck vom Gameplay:

Bei Quest of Wizard schlüpft ihr in die Rolle eines Hexers, der sich durch zweidimensionale Level und diverse Feinde kämpft. Look und Feel des Spiels erinnern dabei an die Souls-Reihe. Aber keine Angst: Ihr könnt bei Quest of Wizard den Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen, wenn ihr an einer Stelle nicht weiterkommt.

Ein echter Geheimtipp auf Steam

Quest of Wizard gibt es übrigens auch für den PC. Auf Steam kostet das Jump 'n' Run zum Beispiel 2,39 Euro. Alternativ gibt es für den PC auch eine kostenlose Demo, falls ihr das Spiel vorab ausprobieren wollt.

Auf Steam gibt es zwar nur eine Handvoll User-Rezensionen, aber diese sind allesamt positiv angetan von Quest of Wizard. Die Steam-User beschreiben das Game als "ein wirklich lustiges, aber einfaches Spiel, das seinen Preis wert ist".

Wer also nur halbwegs Interesse an dem Spiel hat, der sollte im Google Play Store einfach zuschlagen. Das Angebot gilt wohl noch bis morgen Abend. Es lohnt sich also schnell zu sein!

Wichtige Anmerkung: Die Smartphone-Variante von Quest of Wizard bietet auch Controller-Support. Ihr könnt also zum Beispiel einen Xbox-Controller über Bluetooth mit eurem Handy verbinden und das Jump 'n' Run auf diese Art spielen.