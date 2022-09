Sturm auf BioShock: Steam-Spieler zeigen ihre Wut über neues Update

Neues Steam-Update für BioShock – Fans packen die fetten Geschütze zum Review-Bombing aus. (Bildquelle: 2K Games)

Die BioShock-Reihe ist eine echte Größe in der Videospiellandschaft und gehört definitiv zu den Lieblingen unter den Spielern. Neun Jahre nach dem letzten Serienteil entschließt sich 2K Games jetzt, ein frisches Update für alle Teile nachzuschieben. Doch das schmeckt den PC-Spielern auf Steam so gar nicht. Was ist da los?

BioShock erhält „Quality of Life“-Update

Mit BioShock Infinite fand die beliebte Reihe 2013 sein Ende. 2016 erhielten der erste und zweite Teil zudem innerhalb einer Collection eine aufgehübschte Remastered-Version.

Nachdem die letzten Bugfixes dafür 2017 auf Steam über die Bühne gingen, war es eigentlich ziemlich ruhig um die beliebte Rollenspiel-Reihe geworden. Bis jetzt.

Denn am 3. September hat 2K Games ein „Quality of Life“-Update für diese drei Versionen auf Steam veröffentlicht. Anstatt Verbesserungen für die Spielenden zu bringen, fügt dieses eigentlich nur einen zusätzlichen Launcher für die Jahre alten Spiele hinzu.

Dabei handelt es sich um den Launcher von 2K Games. Dieser enthält außerdem einen Store, in dem Spieler neue Inhalte kaufen können.

Was stört die Steam-Spieler am neuen Launcher von 2K Games?

Das frische Update hat ein klassisches Review-Bombing auf alle oben erwähnten Teile im Steam-Shop ausgelöst. Die Remastered-Version von BioShock 2 trifft es dabei am härtesten, das Spiel ist mittlerweile auf eine „größtenteils negative“ Gesamtwertung abgerutscht. Doch auch das Remastered von BioShock und Infinite werden seit dem 3. September mit negativen Rezensionen geflutet.

Hauptproblem: Der Launcher von 2K Games. Anstatt das vor Jahren gekaufte Spiel wie üblich im Steam-Launcher starten zu können, müssen sich die Spielenden nun zusätzlich den 2K-Launcher runterladen, sich dort registrieren und ihn zusätzlich im Hintergrund laufen lassen. Das ist vielen ein Dorn im Auge.

Gerade, weil die beiden Remastered-Versionen seit Jahren von Bugs und Abstürzen geplagt sind. Viele sehen da einfach den völlig falschen Fokus von 2K Games. Einige sind sogar so genervt von der Entscheidung, dass sie alle Spiele von 2K Games fortan boykottieren werden, wenn der Launcher nicht wieder entfernt wird.

Steam Deck und Linux haben weitere Probleme

Neben dem Unmut über den zusätzlichen Launcher berichten viele Steam-Nutzer über weitere Probleme. Neben Abstürzen durch das neue Update, schauen vor allen Dingen Steam-Deck- und Linux-Besitzer in die Röhre.

Auf beiden Plattformen sollen die Spiele dank des frischen Updates nicht mehr laufen – ein echtes Ärgernis. Bisher hat sich 2K Games nicht zu den Beschwerden der Fans geäußert. Ob beim Update noch einmal nachgebessert wird, ist also nicht klar.

Vielleicht wird der Launcher samt Store auch nur für BioShock 4 startklar gemacht, das sich bereits in Entwicklung befinden soll: