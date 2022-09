Horror-Stealth-Spiel erobert Steam-Charts: Dunkel, gritty und voller Freiheiten

Gloomwood erobert Steam und erhascht nur fantastische Kritiken. (Bildquelle: New Blood Interactive)

Gloomwood könnte bald ein verborgener Klassiker werden, denn dafür macht dieses Spiel alles richtig: Es spielt sich wie Thief, bietet so viele Möglichkeiten wie Prey und entführt euch in eine brutale, dunkle Welt, die Horrorfans glücklich machen dürfte.

Gloomwood wird mit Prey, Thief und Bloodborne verglichen

So viele Ehrungen für dieses kleine Stealth-Horror-FPS-Spiel, das gerade die Charts bei Steam emporsteigt! Was ist Gloomwood eigentlich? Entwickelt wird das Spiel von Dillon Rogers und David Szymanski, die beide durch ihr hochgelobtes Spiel DUSK bekannt geworden sind. DUSK ist ein Retro-FPS-Shooter nach den Vorbildern von Doom und Quake – und es wird auf Steam in den Bewertungen geradezu verehrt.

Gloomwood nun ist kein Doom-ähnliches Spiel, scheint sich dafür aber von Prey, Thief und Bloodborne inspirieren zu lassen. Die Story beginnt bereits düster: Ihr findet euch gefangen in einer grausigen, viktorianischen Stadt wieder und müsst eure Flucht planen, um mit dem Leben davonzukommen. Nutzt ein Arsenal von Waffen sowie euren Verstand, um aus dem dunklen Labyrinth zu entkommen.

Schaut in den Trailer zu Gloomwood:

Hervorragend soll dabei besonders die Freiheit sein, mit der ihr Gegner, Räume und Situationen angehen könnt: Gloomwood nennt sich auch "Immersive Sim", was hier auf die Freiheiten in den Levels hindeutet. Ihr könnt also auf unterschiedliche Arten in Gebäude eindringen und alle möglichen Dinge ausprobieren, um an Gegnern vorbeizukommen.

Auch euer Charakter selbst bietet etliche Möglichkeiten, mit der Welt zu interagieren: Ihr könnt an Türen horchen, durch Spalten linsen, eure Waffe mechanisch nachladen und mehr. Gloomwood will, kurz gesagt, dass ihr euch komplett ins Spiel gezogen fühlt – und nicht daran erinnert werdet, dass es ja nicht echt ist.

Die raue Oldschool-Grafik trägt weiter zum Charme von Gloomwood bei, ganz besonders, wenn ihr ohnehin den Survival-Horror der 80er und 90er vermisst. Gloomwood ist gerade erst im Early Access erschienen und bietet leider noch nicht den vollen Inhalt des Spiels. Falls ihr in diese Perle des Untergrunds also ganz und gar versinken wollt, solltet ihr vielleicht noch abwarten.

Gloomwood ist am 6. September 2022 im Early Access auf Steam erschienen. Wann die vollständige Version fertig ist, wurde noch nicht bekanntgegeben.