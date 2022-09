Red Dead Online: Neue Funktion macht die Community wütend

Read Dead Online hat leider viel Potenzial verschenkt. (Bild: Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 ist eines der meist gefeierten Open-World-Spiele, die auf dem Markt erhältlich sind. Der Online-Modus hingegen eher weniger. Das kürzlich erschienene Update für Red Dead Online beweist in gewisser Weise, warum. Denn Rockstar fügt dem Western-Abenteuer eine Funktion hinzu, nach der wirklich niemand gefragt hat.

DAS ist es, worauf alle gewartet haben ... nicht

Anders als der immer noch sehr lebendige Online-Modus von GTA 5 wurde Red Dead Online oft nur stiefmütterlich behandelt. Vier Jahre seit dem Release hat sich daran nichts geändert; im Gegenteil, Rockstar fährt seit Wochen die Content-Produktion zurück, um sich auf GTA 6 zu fokussieren.

Nichtsdestotrotz erscheinen weiterhin kleine Updates, zuletzt am 6. September. Patch 1.31 kommt mit zahlreichen Bugfixes daher und fügt drei neue Hardcore-Koop-Telegramm-Missionen hinzu, die ihr nun vom Menü oder vom Camp aus starten könnt. (Quelle: Rockstar Games)

Fans ärgern sich aber über eine ganz andere, neu hinzugefügte Funktion. So heißt es in den Patch-Notizen: „Ein Link zum Abspann wurde dem Pausenmenü hinzugefügt.“ Aber warum ist das nun den Ärger wert?

Auf Reddit wird über das Update diskutiert; der Nutzer JaySouth84 reagiert sarkastisch auf die neue Funktion:

„JA! DAS ist es, worauf wir alle gewartet haben, vergesst DLC, DAS ist das Allerwichtigste seit Launch.“ (Quelle: Reddit)

Er hebt damit das wesentliche Problem hervor und bekommt viel Zustimmung. Es ist nämlich nicht die Funktion an sich, sondern die Tatsache, dass Rockstar nach all den Jahren das Pausenmenü um den Abspann erweitert, anstatt das Spiel ordentlich mit Inhalt zu füllen und am Leben zu erhalten.

Keine großen Updates mehr: Red Dead Online ist bereits tot

Wie zuvor angeschnitten, hat Rockstar aufgrund von GTA 6 neuen Inhalten für Red Dead Redemption 2 eine Absage erteilt. In der Ankündigung von vor zwei Monaten heißt es, man würde zwar weiterhin Red Dead Online unterstützen und mit den im neuesten Update erschienenen Telegramm-Missionen versorgen, aber große Updates wie zuvor das Moonshine-Update wird es nicht mehr geben. (Quelle: Rockstar Games)

Auch die Community hat sich im Juli vom Online-Modus verabschiedet und gar eine In-Game-Beerdigung organisiert. Damit wollte man unter anderem Rockstar zeigen, wie enttäuscht man über die stiefmütterliche Behandlung ist.