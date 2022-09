Star Wars bis GTA: 7 Spiele, in denen ihr eigentlich nur ein NPC seid

Auch in GTA 3 stellt sich bei vielen Missionen die Frage: Kann das nicht auch ein NPC erledigen? (Bildquellen: Rockstar Games, Getty Images/Davidovici)

In den meisten Videospielen schlüpft ihr in die Rolle des glorreichen Helden, der wichtige Entscheidungen zu treffen hat und am Ende meistens die Welt rettet. Doch es gibt auch die Sorte Videospiel, in der ihr in fast jeder Mission die lästige Drecksarbeit erledigt, die auch ein stinknormaler NPC machen könnte. Wir stellen euch jetzt 7 dieser Games vor.

GTA, Watch Dogs & Co: Manche Spiele stecken uns in NPC-Rollen

Yeah, ich bin die wichtigste Person des Spiels - oder doch nicht? In manchen Spielen seid ihr strenggenommen nur ein NPC, der stumpfe Aufgaben erledigt. In der unteren Bilderstrecke könnt ihr sehen, in welchen Spielen ihr - wenn man es genau nimmt - nur die Drecksarbeit macht. Aber einer muss sie schließlich erledigen.

Habt ihr es immer geahnt oder müsst ihr jetzt ein ernstes Wörtchen mit bestimmten Entwicklern reden? NPCs werden immer belächelt, aber wenn wir ehrlich sind, sind wir ihnen schon für ihre Arbeit dankbar. Schließlich heilen sie immer unsere Pokémon und kaufen uns unseren Loot-Schrott ab.