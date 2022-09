Assassin's Creed: Neues Spiel soll langersehnten Fan-Traum wahr machen

Ein neues Assassin's Creed mit Japan-Setting soll laut einem Leaker in Entwicklung sein. (Bild: Ubisoft / Sony)

Falls ihr einen Assassin's-Creed-Fan fragt, welchem Setting sich die Reihe als Nächstes widmen sollte, dürfte die Antwort in den meisten Fällen recht schnell und deutlich Japan lauten. Insidern zufolge soll dieser Traum bald wahr werden, Ubisoft hat in den nächsten Jahren sogar noch einiges mehr mit Assassin's Creed vor.

Assassin's Creed in Japan

Laut einem Bericht des bekannten Leakers Tom Henderson will Ubisoft einen langersehnten Traum der Fans verwirklichen. Unter dem Projektnamen „Red“ entsteht ein neues Hauptspiel bei Ubisoft Quebec. Anfängliche Konzepte hatten eine Samurai-ähnliche Assassine im Sinn, doch sollen Spieler das Geschlecht ihres Charakters am Ende frei wählen dürfen. (Quelle: Try Hard Guides)

Das Spiel soll am 10. September 2022 bei einem Livestream (Ubisoft Forward) zur Zukunft der Reihe angekündigt werden, sehr detailliert sollte das allerdings nicht ausfallen. Anders bei Assassin's Creed Mirage, das bereits offiziell angekündigte neue AC ist eine Art Spin-off von Valhalla und begleitet den Charakter Basim in seinen jungen Assassinen-Jahren in Baghdad.

Weitere Assassin's Creed Projekte sind in Arbeit

Projekt „Red“ soll Teil der Plattform Assassin's Creed: Infinity werden, einer Art Live-Service, der zukünftige Spiele miteinander verbindet. Dasselbe gilt für ein weiteres Projekt mit dem Namen „Hexe“, welches ein besonders düsteres Assassin's Creed werden soll und bei Ubisoft Montreal entsteht. Angesiedelt im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen im europäischen Spätmittelalter sollen die Hexenverfolgungen ein zentrales Thema sein.

Abseits dieser Hauptspiele gibt es noch ein Mobile Game mit einem China-Setting, das auf den Projektnamen „Jade“ hören soll und ein VR-Spiel mit dem Arbeitstitel „Nexus“. Laut Henderson war es das aber noch nicht, auch weitere Inhalte zu Valhalla seien in Arbeit. (Quelle: Try Hard Guides)

Ob Tom Henderson mit allem ins Schwarze getroffen hat, erfahren wir am 10. September 2022 ab 21:00 Uhr deutscher Zeit. Bisher wurde nur angekündigt, mehr zu Assassin's Creed Mirage zu verraten. Wie detailliert die Infos zu den anderen fünf Projekten ausfallen, ist nicht bekannt.