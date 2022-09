Legendäres JRPG: Shadow Hearts feiert Comeback, aber anders als gedacht

Der erste Teil von Shadow Hearts erschien 2001 für die PlayStation 2. (Bild: Universal Entertainment)

JRPG-Fans haben Grund zur Freude, denn Shadow Hearts und Wild Arms werden zurückkehren. Allerdings in einer anderen Form als sich Fans das vielleicht gewünscht haben. Wir fassen euch das Comeback zusammen.

Shadow Hearts & Wild Arms kehren zurück

Wer japanische Rollenspiele liebt, der liebt für gewöhnlich auch Shadow Hearts. Besonders die ersten beiden Teile genießen in der JRPG-Szene Kult-Status. Allerdings hat die Reihe seit 2005 keinen neuen Ableger mehr bekommen – nicht wundern: Shadow Hearts: From the New World erschien erst 2007 in Europa.

Ähnlich schlimm steht es um die zweite große JRPG-Reihe: Wild Arms. Der letzte große Hauptteil, Wild Arms 5, erschien 2006 für die PlayStation 2. Danach folgte nur noch ein Teil für die PSP und ein Mobile-Spin-Off.

Seitdem herrscht Stillstand. Zumindest bis jetzt! Denn dank einer doppelten Kickstarter-Kampagne werden sowohl Shadow Hearts, als auch Wild Arms wieder zurückkehren. Es gibt allerdings ein paar Haken!

JRPG-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden

Zunächst einmal werden es keine direkten Fortsetzungen, Neuauflagen oder Remakes werden, sondern spirituelle Nachfolger. Das heißt: Es wird zwar neue Spiele geben, diese werden aber anders heißen. Aus Shadow Hearts wird somit Penny Blood und aus Wild Arms wird Armed Fantasia.

Und der zweite Dämpfer: Beide Spiele werden aller Voraussicht nach erst 2025 erscheinen! Hungrige Fans müssen sich also noch eine ganze Weile gedulden.

Aber davon abgesehen ist die Entwicklung der beiden Spiele bereits gesichert, denn obwohl die Kickstarter-Kampagne noch bis zum 30. September 2022 läuft, ist das Spendenziel längst erreicht.

Knapp 700.000 US-Dollar Startkapital wollten die Entwickler ursprünglich haben, mittlerweile sind aber mehr als 1,2 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Tendenz steigend! Damit sind auch die Konsolen-Ports abgesichert.

Verantwortlich für das ganze Projekt sind übrigens die ehemaligen Entwickler von Shadow Hearts und Wild Arms. Fans können also davon ausgehen, dass der Geist der beiden JRPG-Reihen entsprechend eingefangen wird.