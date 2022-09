Von Anthem bis Mass Effect: 11 Spiele, die ihrem Hype nicht gerecht wurden

Mass Effect: Andromeda konnte die hohen Erwartungen der Fans nicht erfüllen. (Bild: EA)

Hype kann ein Videospiel beflügeln, aber auch zum Absturz führen! In dieser Bilderstrecke stellen wir euch 11 Games vor, die an ihrem Hype zebrochen sind. Mit dabei sind aber auch ein paar Titel, die sich von der Bruchlandung erholt haben. Seid gespannt!

Getäuscht und enttäuscht – ihr seid bestimmt auch schon einmal auf die leeren Versprechungen eines Spieleentwicklers hereingefallen. Am Ende sieht das Spiel, auf das ihr euch so gefreut habt, komplett anders aus, als es präsentiert wurde. Die Enttäuschungen können viele Gründe haben – seien es irreführende PR-Kampagnen, andere Spielcharaktere als angenommen, gefälschte Präsentationen und noch mehr.

In der oben stehenden Bilderstrecke findet ihr 11 Spiele, die euch auf die unterschiedlichsten Arten an der Nase herumgeführt haben. Dabei hoffen wir, dass ihr in Bezug auf die bevorstehenden Spiele-Neuheiten auf PlayStation 5 und Xbox Series X nicht von großen Publishern hinters Licht geführt werdet.