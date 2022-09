Fahrt zur Hölle! In Metal: Hellsinger

Nach einem fulminanten Start in den September gibt es in der nächste Woche eine kleine Verschnaufspause. Trotzdem sollten Metal- und Shooter-Fans unbedingt ihre Augen offenhalten.

Isonzo | 13. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Nach Verdun und Tannenberg kehrt Entwickler Blackmill Games ein weiteres Mal zurück in das Szenario des Ersten Weltkriegs. Isonzo ist dabei erneut ein Mehrspieler-Shooter, der Wert auf Authentizität und Teamwork legt. Spieler können sich zwischen sechs verschiedenen Klassen entscheiden, die jeweils eigene Ausrüstung mit sich bringen. Sanitäter können zum Beispiel verwundete Kameraden heilen, während ein Ingenieur sich um Stacheldraht kümmert.

Wie es der Name des Spiels bereits verrät, liegt der Fokus von Isonzo auf Schlachten in der italienischen Region. Ihr kämpft im titelgebenden Isonzo-Tal, aber auch in Teilen der Alpen. Die Maps fallen dabei wie bei Verdun und Tannenberg recht groß aus und sollen genügend Abwechslung bieten.

Der Release von Isonzo findet derweil auf dem PC und den aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen statt. Lediglich die Nintendo Switch geht leer aus.

Metal: Hellsinger | 15. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

In Metal: Hellsinger trifft Rhythmus-Spiel auf Ego-Shooter: Ihr schlüpft in die Rolle einer Halbdämonin und geht buchstäblich durch die Hölle. Natürlich ist das kein Spaziergang, sondern zahlreiche Feinde stellen sich euch entgegen. Zum Glück habt ihr aber die Möglichkeit zurückzuschießen, sofern ihr denn Taktgefühl habt.

Ihr müsst nämlich im Rhythmus der Hintergrund-Musik schießen, um besonders viel Schaden auszuteilen. Je genauer ihr seid, desto vernichtender eure Angriffe und desto intensiver auch die Musik. Der Soundtrack stammt dabei unter anderem aus der Feder von Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God) und weiteren Metalgrößen.

Fans von Shootern und Metal dürfen sich freuen, denn der Release findet auf so gut wie jeder aktuellen Plattform statt. Nur Besitzer einer Nintendo Switch schauen in die Röhre.

Wayward Strand | 15. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Im Adventure Wayward Strand erlebt ihr eine ganz besondere Geschichte: Protagonistin Casey Beaumaris wird im Sommer 1978 von ihrer Mutter in ein fliegendes Krankenhaus eingeladen. Dort angekommen, soll sie ein wenig aushelfen, denn das Personal hat alle Hände voll zu tun.

Als Casey könnt ihr nun das Krankenhaus erkunden, die Geschichten von Mitarbeitern und Patienten kennenlernen und Entscheidungen treffen. Dabei sollen auch ernste Themen eine wichtige Rolle spielen, auch wenn die Entwickler nicht weiter ins Detail gehen.

Anders als bei den vorherigen beiden Spielen findet der Release von Wayward Strand auf wirklich allen aktuellen Plattformen statt, inklusive der Nintendo Switch.

SBK 22 | 15. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Das aus Italien stammende Entwicklerstudio Milestone ist bereits seit Jahren bekannt für die eigene Rennspiel-Expertise. So ist es auch kein Wunder, dass das Spiel zur diesjährigen Superbike-Weltmeisterschaft von den Mailändern kommt. SBK 22 setzt dafür natürlich in erster Linie auf die komplette Lizenz, die aus 24 Fahrern und zwölf verschiedenen Etappen besteht.

Die Rennwochenenden könnt ihr dabei individuell einstellen und etwa an allen Trainingssitzungen teilnehmen oder auch nur die Rennen fahren. Alternativ erstellt ihr euch einen eigenen Rennprofi und kämpft euch in der Karriere ganz nach oben. Dabei müsst ihr auch euer eigenes Motorrad immer wieder optimieren, um mit den besten Fahrern mithalten zu können.

Mit den Superbikes könnt ihr zum Release auf dem PC, der PlayStation 4, PlayStation 5 und den beiden Xbox-Konsolen loslegen. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch steht noch aus.

Mit Metal-Größen die Hölle aufmischen, adrenalingeladene Rennen fahren oder große Multiplayer-Schlachten schlagen: Die nächsten sieben Tage sind im Vergleich zur Vorwoche etwas ruhiger, aber können dennoch Abwechslung bieten.