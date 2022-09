Das beste Story-Spiel 2022 kennt ihr noch nicht

I Was a Teenage Exocolonist solltet ihr nicht verpassen. (Bildquelle: Northway Games, Getty Images / PrettyVectors)

Wer komplexe Handlungen, gut aufgebaute fiktive Welten und eine große Portion Entscheidungsfreiheit in Spielen bevorzugt, sollte dieses Game nicht verschlafen: I Was a Teenage Exocolonist ist schon jetzt ein unterschätzter Geheimtipp.

Darum solltet ihr I Was a Teenage Exocolonist spielen

Es ist gar nicht mal so leicht zusammenzufassen, was euch in I Was a Teenage Exocolonist erwartet. Das Spiel ist nämlich ein bunter Genre-Mix aus einem narrativen RPG, Life Sim mit Dating-Möglichkeiten, und ja, auch Deck-Building steckt mit drin. Aber dazu später mehr.

Worum geht’s in I Was a Teenage Exocolonist? Ihr spielt ein Kind, das in einem Raumschiff geboren wird. Als euer Charakter zehn Jahre alt ist, landet ihr auf einem fremden Planeten, den es nun zu besiedeln gilt. Ihr spielt die kommenden zehn Jahre und müsst eure Figur durch die Pubertät begleiten, während ihr Freundschaften knüpft und euch gleichzeitig den Gefahren des neuen Planeten stellen müsst.

Der Trailer gibt euch mehr Einblicke und zeigt den wunderschönen Look des Spiels:

R2fw6IQ5Vhg

Wie in Persona 5 ist hier gutes Zeitmanagement gefragt: Investiert ihr eure Zeit lieber in die Forschung, erkundet ihr den Planeten auf eigenem Fuß oder trainiert ihr, um die Kolonie vor Angriffen zu beschützen?

Eure Entscheidungen wirken sich maßgeblich auf die Handlung aus – manchmal bewusst, manchmal weniger bewusst. Ihr entscheidet somit zum Beispiel über Leben und Tod einiger Charaktere. Aber auch Krisen lassen sich mit den richtigen Entscheidungen abwenden – und ihr könnt ihnen auf den Grund gehen.

Neben Lebensmittelknappheiten und gefährlichen Krankheiten, bedroht euch euer neuer Heimatplanet auch noch mit jährlichen Monster-Angriffen. Was es mit diesen auf sich hat und in welchem Zustand eure Kolonie die Erde überhaupt zurückgelassen hat, erfahrt ihr – wenn es euch interessiert – im Laufe des Spiels.

Und genau das ist eine große Stärke von I Was a Teenage Exocolonist: Ihr könnt allen möglichen Geheimnissen nachgehen, Probleme lösen, Freunde verkuppeln oder sie auseinanderbringen – oder ihr relaxt einfach jeden Monat in der Lounge und lasst alles um euch herum geschehen. Ihr seid ein Teil dieser Welt, aber sie dreht sich auch ohne euch weiter. Gemeinsam mit dem tollen World Building sorgt dies für ein Gefühl, sich in einer wirklich lebendigen Welt zu befinden.

Es ist ein Choose-Your-Own-Adventure-Erlebnis mit hohem Wiederspielwert. Denn die Erinnerungen an eure vorherigen Spielstände helfen euch beim nächsten Anlauf in bestimmten Bereichen weiterzukommen – oder einfach schneller voranzukommen.

Auch inhaltlich überzeugt I Was a Teenage Exocolonist – und das nicht nur mit seiner Fülle an Möglichkeiten. Auch die liebenswürdigen und interessanten Charaktere, aber vor allem seine Themen rund ums Erwachsenwerden und der Frage, inwiefern sich der Mensch einfach nehmen darf, was er will, stehen im Mittelpunkt.

Was kann das Gameplay?

I Was a Teenage Exocolonist legt seinen Schwerpunkt klar auf seine komplexe und vielschichtige Handlung. Aber macht auch das Gameplay Spaß? Für eine bestimmte Gruppe von Spielern und Spielerinnen: Ja! Wer viel Spaß an Zeitmanagement mitbringt und kleineren Kartenspielen nicht abgeneigt ist, zählt wohl perfekt zur Zielgruppe dazu.

Trotzdem ist an dieser Stelle zu sagen, dass das Spiel extrem textlastig ist und es keine Vertonung gibt. Laut IGN habe das Spiel knapp 600.000 Wörter – das entspräche ungefähr sechs Büchern. (Quelle: IGN)

Mit seinen knapp 1.000 Story-Events, 50 verschiedenen Enden und 10 Romance-Optionen könnt ihr euch hier aber richtig austoben und nach einem knapp 15-stündigen Run gleich den nächsten starten. Und den nächsten. Und den nächsten. (Quelle: exocolonist.com)

Anmerkung des Autors: Bitte helft mir, ich stecke in einer Zeitschleife fest, in der mich dieses Spiel immer und immer wieder hineinzieht.