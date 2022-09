Top-Bundle für PS5-Spieler: Controller + Samsung-SSD knallhart reduziert

PS5-Spieler können dank eines Otto-Bundles gerade massiv sparen. (Bild: spieletipps / Samsung)

Bei Otto gibt es gerade das perfekte Bundle für alle PS5-Spieler: Den DualSense-Controller + passende 1-TB-SSD, um den Konsolenspeicher zu erweitern, gibt es bei aktuell für 139,99 Euro.

PS5-Controller + SSD bei Otto zum Toppreis

Bei Otto könnt ihr euch ein starkes Bundle für eure PS5 sichern: Der DualSense-Controller in der Farbe Schwarz ist zusammen mit einer PS5-kompatiblen Samsung-SSD aktuell im Angebot. In Kombination mit einer 1 TB großen SSD gibt es das Bundle für 139,99 Euro. Wer hingegen lieber gleich 2 TB zusätzlichen Speicher haben will, schnappt sich das etwas teurere Bundle für 239,99 Euro. Somit bekommt ihr nicht nur ein brandneues Gamepad, sondern auch ordentlich Speicher für eure PS5.

Originalmeldung:

Am Prime Day purzeln wie gewohnt die Preise – auch dieses Jahr hat Amazon diverse Spar-Highlights im Angebot. Für PS5-Fans gibt es jetzt unter anderem den DualSense-Controller in der klassisch-weißen Ausführung zum Top-Preis. Das Next-Gen-Gamepad bekommt ihr jetzt schon für unter 50 Euro.

PS5-Deal: DualSense-Controller bei Amazon im Angebot

Momentan gibt es den DualSense-Controller der PS5 in weiß schon für knapp unter 50 Euro bei Amazon.

DualSense Wireless-Controller (PS5) weiß für 49,97 Euro statt 55,90 Euro

Der DualSense-Controller hat mit seinem ausgeklügelten haptischen Feedback und den adaptiven Trigger-Buttons zwei ganz besondere Features an Bord, mit denen euer Gaming-Erlebnis auf der PlayStation 5 je nach Spiel noch deutlich immersiver gestaltet werden kann. Somit könnt ihr euch jetzt bei Amazon einen der aktuell besten, in jedem Fall aber innovativsten Controller zu einem wirklich guten Preis sichern.

