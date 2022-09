11 Steam-Spiele, die Spaß machen, obwohl sie so mies sind

Bei diesen Trash-Perlen auf Steam gehört Cringe einfach dazu. (Bildquellen: Game Developer X, Getty Images/golubovy)

Es gibt Spiele, die sind einfach schlecht. Und es gibt Spiele, die so schlecht sind, dass sie am Ende einfach wieder Spaß machen. Meist bedienen sich solche Trash-Perlen an einem abgefahrenen Humor, einer grauenvollen Grafik oder einfach an einem irren Spielkonzept. Wir haben uns an den Abgrund von Steam begeben und 11 solcher Spiele zum Cringen herausgesucht.

Steam-Trash: So schlecht, dass es schon wieder Spaß macht

Jeder kennt den Reiz von Trash-Formaten: Ob Reality-TV zum Fremdschämen, Guilty Pleasures bei der Musikauswahl oder eben Müll-Perlen bei Videospielen. Sie können Freude bereiten, wenn sie richtig gemacht sind.

Oft sind das jene Kandidaten, die genau wissen, dass sie schlecht sind, es voll ausreizen und mit stolzer Brust präsentieren. Ob absurde Idee, schmerzhafte Grafik oder bescheuerte Spielmechanik, wir haben den Bodensatz von Steam durchforstet und Games gefunden, die trotz echtem Scham-Potential gefeiert werden. Viel Spaß mit der Bilderstrecke: