Warum kaufen alle diesen Prozessor auf Amazon?

(Bild: Warner Bros. Games / Intel / Getty Images – Deagreez)

Die Bestseller-Listen von Amazon sind immer wieder für eine Überraschung gut. Auch die Kategorie der Prozessoren bildet hierbei keine Ausnahme. Denn anstatt eines günstigen Mittelklasse-Chips von AMD steht tatsächlich eines der Top-Modelle von Intel aus dem Vorjahr auf Platz 1.

Intel Core i7-11700K: Amazons CPU-Bestseller überrascht

Nicht nur bei den Grafikkarten-Bestsellern liefert Amazon eine Überraschung, auch der aktuell erste Platz in der Kategorie „Prozessoren“ sorgt für leicht hochgezogene Augenbrauen.

Anstatt eines preiswerten Mittelklasse-Modells von AMD steht momentan ein ehemaliger Top-Prozessor von Intel an der Spitze: der Core i7-11700K. Der Achtkerner, der im Frühjahr 2021 an den Start ging, kann sich tatsächlich gegen die Konkurrenzmodelle des direkten Rivalen AMD durchsetzen. Der Ryzen 5 5500 sichert sich Platz 2, der Ryzen 7 5700G schnappt sich die Bronzemedaille (Quelle: Amazon).

Die wichtigsten technischen Daten des Intel Core i7-11700K im Überblick:

Modellname: Intel Core i7-11700K Prozessorkerne /-Threads: 8 Kerne / 16 Threads Taktrate: Basistakt: 3,6 GHz / Turbo: bis zu 5,0 GHz Fertigung: 14 nm TDP: 125 Watt Sockel: LGA 1200

CPU-Bestseller bei Amazon: Intel Core i7-11700K anschauen

CPU-Bestseller: Intel Core i7-11700K Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2022 14:42 Uhr

Diese Games solltet ihr im September auf jeden Fall auf dem Schirm haben:

8 Must Plays im September 2022 Abonniere uns

auf YouTube

Warum ist der Intel-Prozessor ein Bestseller?

Das dürfte vor allem am aktuellen Angebotspreis liegen. Normalerweise werden etwa 330 Euro für den Intel Core i7-11700K fällig, bei Amazon gibt es den Prozessor momentan in der Boxed-Version für 307,99 Euro zu kaufen. So günstig wird der Chip nur selten angeboten (Quelle: geizhals.de).

Zudem heimst der Intel-Prozessor bei Amazon eine Bewertung von stolzen 4,8 von 5 möglichen Sternen ein.

Welche Prozessoren eignen sich vor allem zum Zocken? Die Kollegen von GIGA.DE verraten es euch und erklären euch zudem, worauf ihr beim Kauf achten solltet:

Wer noch ein entsprechendes Board mit LGA1200-Sockel im Rechner verbaut hat, könnte über das Upgrade nachdenken. Der i7-11700K dürfte auch in den kommenden Jahren genug Leistung bieten, um auch in neueren Spielen nicht zum Flaschenhals zu werden.

Was potenzielle Käufer jedoch beachten sollten: Im Lieferumfang ist kein Kühler enthalten. Dieser muss also zusätzlich erworben werden, wenn ihr nicht sowieso schon ein passendes Modell mit ordentlicher Kühlleistung euer Eigen nennt.