Splatoon 3: Ankündigungstrailer

Der Sommer darf nicht enden! Und obwohl wir keine Möglichkeit haben, die Jahreszeiten zu beeinflussen, so können wir zumindest das Gefühl einer farbenfrohen Wasserschlacht aufrecht erhalten. Splatoon 3 hilft dabei!

KA-SPLORTSCH! Und wieder kriegt der Gegner eine Ladung Farbe mitten in die Fresse. Zack! Der nächste Bereich ist in der Teamfarbe eingefärbt. Zapp - in einen Tintenfisch verwandelt, durch die Farbfläche gehechtet, am anderen Ende der Arena aufgetaucht und den Gegner von hinten überrascht!

Willkommen in Splatoon 3, dem Spiel, das die wildesten und lustigsten Ballereien bietet, ohne, dass auch nur eine virtuelle Kugel abgefeuert wird. Stattdessen ladet ihr eure Kanonen mit Farbe und zeigt euren Gegnern, wo der Hammer hängt. Wie sich das im Detail anfühlt und spielt, hat Kollege Sergej in seinem ausführlichen Test Splatoon 3: Frischer Anstrich mit der gleichen Farbpalette für euch aufbereitet.

Vor allem unentschiedene Team-Player sollten mal einen Blick riskieren, denn in Splatoon 3 stehen neben der spaßigen Kampagne vor allem die starken Mehrspieler-Modi im Mittelpunkt.

Da wäre zum einen der Revierkampf, in dem sich zwei Viererteams die Farbe um die Ohren klatschen, bis es raucht! Allen Spielern sitzt dabei ein Zeitlimit im Nacken, innerhalb dessen ihr so viel Fläche wie möglich einfärben sollt. Witzig und hilfreich zugleich: Ihr könnt euch in einen Tintenfisch verwandeln, um euch besonders schnell in den Flächen eurer Teamfarbe fortzubewgen. Auf diese Weise erschließen sich euch neue taktische Möglichkeiten. Beispielsweise könnt ihr euch ungesehen an den Gegner anschleichen und von hinten überraschen. Doch Vorsicht! Verweilt ihr in der gegnerischen Farbe, werdet ihr besonders anfällig für gegnerische Angriffe.

Und dann wäre da natürlich noch der Salmon Run. Dabei handelt es sich um einen Hordenmodus, in dem ihr im Team Fischeier sammeln sollt. So ganz einfach ist das aber nicht, denn währenddessen werdet ihr von Salmoniden bestürmt, die euch das Leben schwer machen wollen. Reicht noch nicht? Na gut: Splatoon 3 schickt auch noch neue Boss-Salmonide ins Rennen, die einfach mal so zwischendrin erscheinen können.

Ihr Lieben, wenn ihr jetzt Bock auf Splatoon 3 bekommen haben solltet, seid ihr hier genau richtig! Denn Nintendo stellt uns drei Exemplare des Spiels zur Verlosung zur Verfügung. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank dafür!

Wollen wir gleich loslegen? Ja, wollen wir.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Dieses Mal wollen wir euch nicht mit einer Gewinnspielfrage nerven. Stattdessen schickt uns doch bitte einfach mal einen Vorschlag, wie ihr euer Multiplayer-Team in Splatoon 3 nennen würdet. Das heißt: Alle eure Einsendungen sind schon mal richtig. Dann müsst ihr nur noch Glück haben und auch gezogen werden.

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "SPLORTSCH".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nochmal: Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Angaben. Ihr glaubt nicht, wie viele Einsendungen uns erreichen, in denen nur steht: "Ich will teilnehmen!", sonst aber nichts.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Erneut: Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 18. September 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!