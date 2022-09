Statt 44 Euro jetzt gratis: Epic schenkt euch feuchtfröhliches Aufbauspiel

Diese Woche verschenkt Epic unter anderem ein Item-Paket für den Battle-Royale-Shooter Realm Royale Reforged. (Bild: Hi-Rez Studios / Getty Images – photosynthesis)

Eine neue Woche, eine neue Welle an Gratis-Inhalten im Epic Games Store. Dieses Mal gibt es ein Spiel und ein Item-Paket für ein Free-to-Play-Spiel kostenlos abzustauben. Gesamtwert: rund 44 Euro. Doch das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wir haben alle Infos für euch.

Die aktuellen Gratis-Inhalte bei Epic Games

Kein Frage, die Auswahl der aktuellen Gratis-Inhalte ist nicht ansatzweise so erstklassig wie in der letzten Woche, doch einem geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul:

Mit Realm Royale versuchten die Entwickler 2018 auf den Battle-Royale-Zug aufzuspringen – doch so richtig scheint der Funke bei vielen Spieler nicht übergesprungen zu sein. Nun will man es nochmal wissen und hat das Spiel in einer überarbeiteten Version Ende August 2022 neu aufgelegt. Passend zum Start verschenkt Epic ab dem 8. September ein Item-Paket fürs Free-to-Play-Game. Darin enthalten:

Assassinen-Skin „Todesklinge“

„Todesklinge“ Hühnchen-Skin „Bokserker“

„Bokserker“ Reittier „Nogard der Drache“

Realm Royale: Reforged – Launch-Trailer

Realm Royale Reforged im Epic Games Store anschauen

Ihr würdet euch selbst als Hobby-Sommelier bezeichnen? Dann könnte das Gratis-Spiel in der nächsten Woche genau das richtige für euch sein. Epic verschenkt ab dem 8. September Hundred Days – Weinbausimulator.

Der Name ist hier Programm: Ihr übernehmt ein kleines Weingut, baut unterschiedliche Reben an, erntet eure Trauben, keltert sie, füllt eure Kreationen in von euch gestalteten Flaschen ab und verkauft diese dann.

Hundred Days - Winemaking Simulator – offizieller Trailer

Hundred Days – Weinbausimulator im Epic Games Store anschauen

Die beiden Gratis-Inhalte stehen allen Epic-Games-Nutzern zwischen dem 8. und 15. September zur Verfügung. Danach wechselt das Angebot wieder.

Das gibt es nächste Woche kostenlos bei Epic

Und was gibt es in der nächsten Woche abzustauben? Epic hat bereits verraten, worauf sich alle Spieler freuen können. Ab dem 15. September 2022 gibt es die folgenden zwei Games gratis:

In The Captain schlüpft ihr in die Rolle eines Wissenschaftsoffiziers der Spacefleet und müsst so schnell wie möglich ans andere Ende der Galaxie reisen, um die Erde vor einer nahenden Bedrohung zu warnen. Auf eurer Reise müsst ihr euch allerlei Gefahren stellen und schwere Entscheidungen treffen, die den Fortbestand anderer Zivilisationen beeinflussen können.

Das alles findet in zeitloser 2D-Pixeloptik statt. Ihr wollt erstes Gameplay sehen? Dann werft einen Blick in den Trailer:

The Captain – offizieller Trailer

The Captain im Epic Games Store anschauen

Als mythischer Fuchs durchstreift ihr in Spirit of the North die weitläufige und wunderschöne Spielwelt aus der Third-Person-Perspektive. Auf eurer Reise müsst ihr diverse Rätsel lösen, um euch nach und nach die Story des Spiels zu erschließen.

Spirit of the North | Malerisches Abenteuer mit einem Fuchs

Spirit of the North im Epic Games Store anschauen

Diese beiden Gratis-Spiele könnt ihr euch ab dem 15. September 2022 gratis sichern.