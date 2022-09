Skyrim: Spieler demütigt Boss auf besonders kuriose Weise

Ausgerechnet süßer Kuchen bringt den Boss der Diebesgilde zu Fall. (Bild: Bethesda)

Skyrim ist immer wieder gut für eine kuriose Meldung! Dazu gehört auch die Nachricht, dass ein Spieler einen gefährlichen Boss mit einer recht unkonventionellen Strategie besiegt hat.

Skyrim: Fan verwandelt Gegner in Kuchen

Während der umfangreichen Quest-Reihe der Diebesgilde tretet ihr auch gegen den größenwahnsinnigen Mercer Frey an. Eigentlich ein gefährlicher Gegner. Der Reddit-User walter-fring hat sich jedoch gut auf den bevorstehenden Konflikt vorbereitet. Er will den Verräter nicht nur besiegen, sondern vollkommen fertig machen.

Bevor der Kampf überhaupt richtig losgeht, schnappt sich das Drachenblut Mercer Frey auch schon mit einem Vampir-Griff, belegt ihn mit einer Seelenfalle und schleudert ihn wieder davon. Bevor der Dieb auch nur weiß, was ihm geschieht, verzaubert er ihn noch in der Luft mit dem Wabbajack, verwandelt ihn dadurch in einen Kuchen und verputzt ihn. Guten Appetit.

Skyrim: So funktioniert der Kuchen-Trickshot

Der ungleiche Kampf endet so schnell, dass es fast unmöglich ist, zu erkennen, was gerade passiert ist. Glücklicherweise gibt walter-fring in den Kommentaren eine Erklärung für das Duell. Tatsächlich spielt er nämlich mit einem Charakter, der das ganze Spiel hinweg Level 1 bleiben wird. Er muss also kreativ werden, um knifflige Gegner auszuschalten.

Ein mächtiges Werkzeug ist der Vampir-Griff, mit dem das Drachenblut praktisch zum Sith-Lord wird und Gegner einfach packen und wegwerfen kann. Das Problem: Für gewöhnlich kann der Spieler den Zauber nur dann einsetzen, wenn er in der Gestalt eines Vampirfürsten kämpft. Auf seinem YouTube-Kanal zeigt der Reddit-User allerdings, wie ihr den Zauber schon auf Level 1 in Menschengestalt einsetzen könnt. (Quelle: YouTube)

Für die letzte Phase des Kuchen-Tricks müsst ihr dann nur noch das Glück auf eurer Seite haben. Der Effekt des Wabbajack ist nämlich zufällig. Es hat also eine ganze Weile gedauert, bis der Spieler seinen besiegten Gegner auch wirklich verspeisen konnte.