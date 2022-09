Xbox-Hit: 7 Jahre altes postapokalyptisches Open-World-Spiel feiert Comeback

Mad Max: Ihr habt die Wahl

Der Xbox-Store ist immer wieder für eine Überraschung gut. Aktuell findet sich dort unter den Bestsellern ein inzwischen 7 Jahre altes Open-World-Spiel wieder. Besonders kurios: 2015 wurde das postapokalyptische Action-Game von der Presse ziemlich in die Mangel genommen – doch bei den Spielern scheint es gut anzukommen.

Xbox-Comeback für Mad Max

„Ach, es hätte so gut werden können. Am Ende ist Mad Max dann doch nur solide.“ – so schloss damals Kollege Daniel Kirschey seinen spieletipps-Test zu Mad Max. 73 Punkte gab es unterm Strich – das Spiel blieb hinter den Erwartungen vieler zurück.

Trotzdem ist das postapokalyptische Open-World-Spiel nun wieder in den Xbox-Charts – und das knapp hinter einem weiteren Klassiker auf Platz 4 (Quelle: Xbox Store). Doch warum geht das Spiel jetzt – 7 Jahre nach dem Verkaufsstart – nochmal steil? Das dürfte vor allem am aktuellen Rabattangebot im Xbox Store liegen. Denn Mad Max wird bis zum 12. September 2022 für 6,99 Euro angeboten. Zum Vergleich: Der Normalpreis liegt bei 69,99 Euro.

Mad Max im Xbox Store anschauen

Presse vs. Spieler: Bei Mad Max gibt es verschiedene Meinungen

Was uns überrascht: Die Meinungen der Presse und der Spieler scheinen bei Mad Max stark auseinanderzugehen. Der Metascore der unterschiedlichen Versionen liegt im Schnitt bei etwa 70 Punkten, der User-Score hingegen kratz fast an 8 von 10 möglichen Punkten. Und auch auf Steam fällt das Feedback sehr positiv aus. 91 Prozent der Spieler geben eine Empfehlung für das Open-World-Abenteuer ab (Quelle: Metacritic / Steam). Für Fans von Open-World-Spielen könnte Mad Max also durchaus einen Blick wert sein.