Statt 1,99 Euro jetzt kostenlos: Holt euch eines der besten Musikspiele gratis

Unter Fans gilt Cytus 2 als eines der besten Musikspiele. (Bild: Rayark)

Wer Musikspiele liebt und zudem Anime-Fan ist, der sollte jetzt die Lauscher spitzen! Im Google Play Store bekommt ihr nämlich derzeit das beliebte Rhythmus-Spiel Cytus 2 komplett kostenlos – aber nur für kurze Zeit.

Das beste Rhythmus-Spiel fürs Handy?

Nicht jedes Genre funktioniert auf dem Smartphone so gut wie auf einer Konsole oder dem PC. Prädestiniert ist die Touchfunktion aber für Rhythmus- und Musik-Spiele wie Cytus 2. Das beliebte Handyspiel begeistert Elektrofans und Anime-Liebhaber gleichermaßen und ist aktuell komplett kostenlos erhältlich.

Geht einfach auf die entsprechende Produktseite im Google Play Store, installiert euch das Spiel und zack, schon gehört es für immer euch. Selbst wenn ihr es im Anschluss wieder deinstalliert.

Was euch in dem beliebten Rhytmus-Game erwartet, seht ihr unter anderem in diesem Lets Play:

An und für sich ist das Spiel aber schnell erklärt. Ihr müsst im Beat der Musik rechtzeitig Icons antippen, gedrückt halten oder mit einer Wischbewegung nachahmen. Wer sich dabei besonders gut anstellt und perfekt im Timing ist, der erzeugt eine immer größer werdende Kombo-Kette und erhält am Ende einen entsprechenden Highscore.

Ein wahres Fest für Elektro-Fans

Im Google Play Store wird Cytus 2 von den Usern regelrecht in den Himmel gelobt! Nicht wenige Rezensionen sprechen dabei vom besten Rhythmus-Spiel überhaupt und einem der besten Handyspiele im Google Play Store. So hält das Mobile-Game bei über einer Million Downloads einen sehr positiven Score von 4,3 Sternen.

Vorausgesetzt ihr habt einen Faible für die Musikrichtung. Wer eher Klassik bevorzugt, der wird mit den schnellen Elektro-Beats, dem Cyberspace-Setting und dem modernen Anime-Look wohl eher nicht so glücklich.

Cytus 2 enthält übrigens keine nervige Werbung. Es ist allerdings möglich sich weitere Songs dazu zukaufen. Generell bietet das Grundspiel aber ausreichend Umfang, um ohne Probleme stundenlang Spaß zu haben.