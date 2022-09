Statt 49,99 Euro nur 4,99 Euro: Schnappt euch Oldschool-JRPG für die Switch

Lust auf einen Dungeon Crawler für die Switch? (Bild: NIS America)

Fans von japanischen Dungeon Crawlern können aktuell ein Mega-Schnäppchen machen! Das JRPG The Lost Child ist im eShop gerade um satte 90 Prozent reduziert. Damit wird das Game zum No-Brainer!

The Lost Child im Sale für die Nintendo Switch

Wer es gerne Oldschool mag und Spaß an japanischen Rollenspielen hat, der sollte das folgende Angebot für die Nintendo Switch abchecken! Aktuell wird im eShop nämlich The Lost Child für 4,99 Euro angeboten. Ein echter Spitzenpreis, wenn man bedenkt, dass das JRPG für gewöhnlich fast 50 Euro kostet.

Das Rollenspiel erschien erstmals 2018 und ist unter anderem auch für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita erhältlich. So günstig wie jetzt bekommt ihr das Game aber nur auf der Nintendo Switch.

Kein JRPG für jedermann, aber einen Blick wert

Unter JRPG-Fans gilt der rustikale Dungeon Crawler als ein kleiner Geheimtipp! Was vor allem am zuständigen Entwicklerteam liegt.

Hinter The Lost Child steckt nämlich der Macher von El Shaddai: Ascension of the Metatron. Das skurrile Action-RPG aus dem Jahr 2011 war zwar kein großer Erfolg, gilt heute aber als Kult in der Nische.

The Lost Child spielt im selben Universum und ist ebenfalls kein JRPG für die breite Masse. Die Technik ist limitiert und das Gameplay erinnert an Spiele, die mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben. Entsprechend durchwachsen kommt der Dungeon Crawler auch bei den Kritikern an: 63 Prozent auf Metacritic.

Aber wie so oft, gibt es auch hier ein paar glühende Verfechter, die für das sperrige Rollenspiel in die Bresche springen.

Von uns bekommt das JRPG ebenfalls eine Empfehlung. Allerdings unter der Voraussetzung, dass ihr das Spiel im Sale kauft. Für 4,99 Euro könnt ihr The Lost Child auf jeden Fall eine Chance geben. Bei Nichtgefallen hält sich der finanzielle Verlust dann auch in ertragbaren Grenzen.