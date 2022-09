Nichts für Xbox Series & PS5: 300 Skyrim-Mods machen das RPG zur Augenweide

Mit den richtigen Mods könnt ihr Skyrim zu einem Next-Gen-Wunder modden – leider aber nur auf dem PC. (Bildquelle: Bethesda / Nexusmods, fxckthisworld / Pixabay, mayahawk)

328 Mods lassen Skyrim in neuem Glanz erstrahlen: Ein Spieler zeigt auf Reddit, wie wunderschön das 11 Jahre alte RPG aussehen kann, wenn ihr die neusten Mods installiert.

Skyrim 2022: Mit Mods wird es zum "Next-Gen-Spiel"

Skyrim lebt auch 2022 noch und sieht mit den richtigen Mods so aus, als wäre es gerade einmal gestern erschienen. Redditor jailson1mendes zeigt ein Video vom eigenen Skyrim, das mit sage und schreibe 328 Mods ausgestattet wurde:

Eine Mod, die besonders heraussticht, ist "Nature of the Wild Lands - forest and trees improvement mod" von fxckthisworld auf Nexusmods.

Traurig an all dem ist nur, dass Konsolenspieler weiterhin außen vor stehen: Da die meisten Mods noch immer nicht wirklich für Konsolen enwickelt werden, bleibt das "Next-Gen-Skyrim" nichts weiter als ein Traum für PS5- und Xbox-Series-Spieler.

Wie Skyrim mit Mods noch aussehen kann

Das riesige Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Sykrim hat eine unglaublich lebendige Modding-Community. Nicht alle sind nur daran in interessiert, Drachen in Thomas die Lokomotive zu verwandeln. Mit den richtigen Mods könnt ihr die Welt von Himmelsrand noch einmal völlig neu erleben.

Der Reddit-Nutzer 955StarPooper zeigt in einem Video, wie das Spiel mit über 300 Mods an seine Grenzen getrieben wird. Weißlauf strotzt plötzlich nur so vor Natur. Überall sind neue Bäume und Pflanzen und sogar Katzen streunen nun durch die Gassen der Nordischen Stadt. Neben den vielen zusätzlichen Details fallen auch die deutlich verbesserten Lichteffekte auf, die für eine lebendigere Umgebung sorgen. (Quelle: Reddit)

955StarPooper verrät er, dass bereits viele Ultra 4k-Videos von Skyrim gesehen habe, die jedoch nicht wirklich spielbar waren. Dank einem Lets Play habe er jedoch eine Mod-Liste gefunden, die das Spiel fantastisch aussehen lässt, ohne dass es abstürzt. Die Liste stammt von dem YouTuber Gronkh. (Quelle: Gronkhs Skyrim-Mods)

Neben der Mods braucht ihr natürlich auch einen ordentlichen PC. In den Kommentaren unter dem Video schreibt der Nutzer Rimuru Tempest, dass er sich auf seinem Rechner ein Frühstück braten könnte, sollte er versuchen so zu spielen.

Wenn auch ihr eure Skyrim-Erfahrung verbessern wollt, haben unsere Kollegen von GIGA Games außerdem einen umfassenden Mod-Guide für euch zusammengestellt.

Mit diesen Mods sieht The Elder Scrolls: Skyrim so gut aus, als wäre es letzte Woche erschienen. Habt ihr Lust euch noch einmal in die wundervolle Welt von Himmelsrand zu stürzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.