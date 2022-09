Disney-Spiel überraschend gut: Für wen lohnt sich Dreamlight Valley?

Spieler nennen Disney Dreamlight Valley den perfekten Mix zwischen Stardew Valley und Animal Crossing. Ist das Spiel also auch für jene empfehlenswert, die keine Disney-Fans sind? (Bildquelle: Gameloft)

Disney trifft Animal Crossing: Disney Dreamlight Valley ist im Early Access erschienen, bietet aber jetzt schon über 30 Stunden Spielspaß. Fans wie auch Kritiker sind begeistert, denn abgesehen von einigen Bugs scheint das Spiel liebevoll gemacht zu sein. Aber für wen lohnt es sich wirklich?

Dreamlight Valley: Wertungen im Überblick

Obwohl Disney Dreamlight Valley noch keine Wertungen bei Metacritic gelistet hat – es ist immerhin erst im Early Access – gibt es natürlich bereits Reviews. Und die sind überraschend positiv für ein Spiel, das von Gameloft entwickelt wurde: Ein Studio, das sich sonst nur auf Handy-Games spezialisiert hat.

Hier eine Übersicht der Wertungen:

Auf Steam ist Disney Dreamlight Valley natürlich auch schon angekommen und die Spieler haben der Animal-Crossing-Alternative eine satte Wertung von sehr positiv verabreicht. Zwar sind hier und da noch Bugs im Spiel, aber Disney Dreamlight Valley bietet jetzt bereits mehr als 30 Stunden Gameplay – und ihr könnt auch einfach länger in der Life-Sim verschwinden: Immerhin liegt es an euch, wie groß und opulent ihr euren Garten gestalten wollt.

Dreamlight Valley bei Steam angucken

Disney-Fans sind begeistert, doch die große Frage bleibt: Ist Disney Dreamlight Valley bereits im Early Access so gut, dass alle Farming-Fans es sich holen sollten?

Schaut in den Ankündigungs-Trailer zu Disney Dreamlight Valley:

Disney Dreamlight Valley: Ankündigungs-Trailer

Für wen lohnt sich Disney Dreamlight Valley wirklich?

Eines vorweg: Momentan ist Disney Dreamlight Valley für 30 Euro auf den Plattformen erhältlich, allerdings könnt ihr es über den Xbox Game Pass auch kostenlos spielen. Sobald das Spiel erscheint – sicher nicht vor 2023 – soll es aber kostenlos angeboten werden. Sogesehen könnt ihr also auch einfach warten, wenn ihr diese 30 Euro nicht ausgeben wollt.

Weiterhin wird es in Zukunft Ingame-Items geben, die ihr mit echtem Geld kaufen könnt. Items, die euch einen waschechten Vorteil im Spiel geben, sind aktuell nicht geplant, aber hübsche Kleider und diverse andere Gimmicks soll es zum vollständigen Release für Echtgeld im Spiel geben. Momentan ist davon noch nichts in Disney Dreamlight Valley integriert.

Also, für wen lohnt sich Disney Dreamlight Valley nun? Lest ihr die Kritiken und die Reviews bei Steam, so ist es recht eindeutig, dass nicht nur Disney-Fans dem Spiel zu Füßen liegen: Immer wieder wird angemerkt, dass es Animal Crossing wunderbar ersetzt und verdammt entspannend ist. Liebt ihr also Farming-Spiele und AC, so solltet ihr jetzt oder nach Release definitiv einen Blick in die niedliche Disney-Welt werfen.

Weiterhin schwärmen die Fans davon, dass es sehr viel mehr Quests gibt als in Animal Crossing – und dass ihr schon im Early Access zahllose Möglichkeiten habt, euch die Zeit zu vertreiben. Disney Dreamlight Valley ist am 6. September 2022 im Early Access für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Nintendo Switch erschienen. Der finale Release-Termin steht noch nicht fest.