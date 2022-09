Assassin's Creed Hexe: Fans entschlüsseln den mysteriösen Code des Teasers

Im Logo von Assassin's Creed Hexe findet sich das eine oder andere Geheimnis. (Bild: Ubisoft)

Ubisoft eröffnete in einem Livestream die zukünftigen Pläne für Assassin's Creed und auf Fans der Reihe kommt in den nächsten Jahren einiges zu. Neben dem langersehnten AC mit Japan-Setting geht es auch ins finstere Mittelalter. Der erste Teaser zu Assassin's Creed Hexe verrät auf den ersten Blick nicht viel, doch der Schein trügt.

Assassin's Creed Hexe: Release und weitere Infos

Die wichtigsten Fakten zu Assassin's Creed Hexe:

Genre: Action-RPG, vermutlich Open Wolrd

Action-RPG, vermutlich Open Wolrd Setting: Europäisches Spätmittelalter

Europäisches Spätmittelalter Plattformen: Voraussichtlich PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC

Voraussichtlich PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC Veröffentlichung: Vermutlich erst 2026

Vermutlich erst 2026 Entwickler: Ubisoft Montréal

Assassin's Creed Infinity

Das Spiel mit dem Projektnamen „Hexe“ wird voraussichtlich das zweite Spiel der Reihe sein, das Teil von Ubisofts Spiele-übergreifender digitaler Plattform Assassin's Creed Infinity wird. Der Publisher plant eine Art Hub für zukünftige Assassin's-Creed-Spiele, genauere Details sind aktuell noch nicht bekannt.

Fans knacken Code des „Hexe-Teasers“

Während eines Livestreams präsentierte Ubisoft die Zukunft der Assassin's Creed-Reihe. Dazu gehören ein letztes inhaltliches Update zu Assassin's Creed Valhalla und das geplante Spin-off Assassin's Creed Mirage. Des Weiteren soll es ein Mobile-Game mit dem Projektnamen „Jade“ geben, das in China sein Setting findet. Außerdem gab es zwei kurze Teaser zu den den Projekten „Red“ und „Hexe“.

Auf den ersten Blick gibt der Trailer zu Assassin's Creed Hexe nur eine vage, wenn auch bedrohliche Atmosphäre preis. Das aus Zweigen gefertigte Symbol der Reihe baumelt in einem dunklen Wald von einem Ast, und nur wer der deutschen Sprache mächtig ist, kann durch den Namen „Hexe“ schon ein wenig vermuten, worum es in diesem Assassin's Creed gehen könnte.

Der erste Teaser zu Assassin's Creed Hexe:

Assassin's Creed Codename Hexe – offizieller Reveal-Trailer

Am Ende des Teasers ist das gesamte Logo zu sehen, es gibt ein Oktagram, in das Symbole geschrieben sind. Dieselben Schriftzeichen bilden auch einen Kreis um das Logo. Die Experten der Fanseite Access the Animus haben die Symbole bereits entschlüsselt. Sie stammen aus dem „Alphabet of the Magi“, eine dem Hebräischen ähnliche Schrift, erfunden im 16. Jahrhundert von Theophrastus Bombastus von Hohenheim, auch bekannt als Paracelsus.

Paracelsus ist auch ein Charakter, der Spielern in der Ezio-Trilogie begegnet und auch hier mit dem Okkulten zu tun hat. Laut den Experten von Access the Animus steht im Kreis um das Logo der folgende Satz in Alt-Deutsch: „Wir arbeiten in dem Dunkeln, um dem Licht zu dienen“. Das ist nicht nur sinngemäß ein Teil des Credos der Assassinen, sondern auch Hinweis auf ein Gerücht bezüglich des Settings. Hexe soll im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen spielen, die Verwendung der Sprache bekräftigt dieses Gerücht.

Innerhalb des Oktagrams sind die Worte „Mephisto“, „Rache“ und „Haus“ zu lesen. Access the Animus vermutet „Mephisto, räche unser Haus“ hinter diesen Worten, wobei „Haus“ für einen Familiennamen stehen könnte.

Falls euch die genau Herleitung interessiert, schaut euch das Video von Access the Animus an:

Vor 2026 soll nicht mit einer Veröffentlichung zu rechnen sein. Das zuständige Studio ist Ubisoft Montréal, die aktuell noch Assassin's Creed Valhalla betreuen.