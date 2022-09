Fettes Amazon-Geschenk für Pokémon-Go-Spieler – das steckt im Gratis-Paket

Prime-Kunden können sich kostenlose Items für Pokémon Go besorgen. (Bild: spieletipps / Getty Images – photosynthesis)

Wer Amazon Prime abonniert hat, spart sich nicht nur die Versandkosten beim Großkonzern. Amazon bietet viele weitere coole Aktionen für seine treue Kundschaft – darunter auch Prime-Loot-Boxen für Pokémon-Go-Spieler, die auf diese Weise zahlreiche Gratis-Items abstauben können. Wir verraten euch, wie ihr euch die Geschenke schnappt.

Gratis-Items für Pokémon Go: So schnappt ihr euch die Prime-Loot-Box

Wer regelmäßig Pokémon Go spielt, braucht immer wieder passende Items, um neue Pokémon anzulocken und sie anschließend mit Bällen zu fangen. Diese Gegenstände lassen sich durch das Abschließen von Aufgaben im Spiel erarbeiten oder im Ingame-Shop kaufen.

Für Amazon-Prime-Kunden gibt es jedoch eine weitere Methode, um kostenlos an neue Items zu kommen. Über die Prime-Gaming-Webseite verteilt der Online-Gigant an alle Abonnenten Promo-Codes für Pokémon Go, die euren Item-Beutel mit nützlichen Gegenständen füllen. Dabei handelt es sich zudem nicht um eine einmalige Aktion. Zweimal im Monat scheint es Nachschub für alle Prime-Spieler zu geben.

Das erwartet euch in der aktuellen Item-Box:

20 Hyperbälle

1 Premium-Raid-Pass

5 Top-Beleber

So kommen Prime-Abonnenten an den Code für Pokémon Go:

Ruft die Aktionswebseite auf.

Meldet euch mit eurem Amazon-Konto an, das eine aktive Prime-Mitgliedschaft besitzt (Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen).

Nun könnt ihr euch den Code für die Prime-Loot-Box anzeigen lassen.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte euch so ein Fenster auf der Webseite angezeigt werden. (Bild: Screenshot spieletipps)

Android-Nutzer können den Promo-Code direkt im Spiel eingeben, um ihn einzulösen. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Klickt im Hauptbildschirm von Pokémon Go auf das Pokéball-Symbol .

. Tippt nun auf den Shop .

. Scrollt bis nach ganz unten zum Punkt „Promos“ .

. Gebt in das Textfeld nun den Code ein, der euch bei der Aktionsseite von Amazon angezeigt wird.

Wer hingegen Pokémon Go auf seinem iPhone spielt, muss den Aktionscode über die Pokémon-Go-Webseite einlösen. Das funktioniert wie folgt:

Besucht die Pokémon-Go-Webseite von Niantic.

Meldet euch mit euren Pokémon-Go-Login-Daten an.

Gebt den Aktionscode von der Amazon-Webseite ein.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr kurz darauf die neuen Items direkt in der App in eurem Beutel vorfinden.

