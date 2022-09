Alles wird gerade teurer, jetzt auch Assassin's Creed

Zukünftige große Assassin's-Creed-Teile werden wohl mehr kosten als bisher. (Bildquelle: Ubisoft / Pixabay, SCR3AMFR3AK)

Momentan wird alles teurer, und das hört nicht beim alltäglichen Leben auf: Im Zuge von höheren Entwicklungskosten haben bereits 2021 einige Studios angekündigt, Spiele ab jetzt für 70 Dollar anzubieten. Ubisoft erklärt nun, dass die hauseigenen Marken auch davon betroffen sein werden.

70 Dollar für einen großen Blockbuster-Titel

Bisher kosteten große AAA-Spiele zum Release meistens 59,99 Euro, doch das wird sich in Zukunft wahrscheinlich flächendeckend ändern. Neben großen Studios wie Sony hat jetzt nämlich auch Ubisoft angekündigt, dass 70 Dollar (wahrscheinlich 69,99 Euro) in Zukunft für große Blockbuster gezahlt werden müssen.

Die Information stammt aus einem Interview von Axios, in dem Ubisoft-CEO Yves Guillemot sich zu den zukünftigen Preisen von Ubisoft-Spielen äußert:

„Einige Spiele werden so viel kosten wie die Spiele von der Konkurrenz. Die großen AAA-Spiele werden 70 Dollar kosten.“ (Quelle: Axios)

Skull & Bones ist das erste 70-Dollar-Spiel von Ubisoft

Das Piraten-Onlinespiel Skull & Bones wird als erster Titel von Ubisoft 10 Euro teurer sein. Welche kommenden Releases sich im neuen Preissegment befinden, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Next-Gen-Vollpreisspiele wie das kommende Assassin's Creed: Codename Red teurer sein werden.

Assassin's Creed: Mirage dagegen ist mit seiner Länge von 15-20 Spielstunden kein Vollpreisspiel, weswegen es in der Standard-Version momentan 49,99 Euro kostet. Vorbestellen könnt ihr Assassin's Creed: Mirage übrigens schon im Ubisoft-Store.

Außerdem werden sicherlich nicht nur Ubisofts Assassin's-Creed-Titel von der Preiserhöhung betroffen sein, sondern auch Reihen wie Far Cry, Ghost Recon, Watch Dogs und The Division. Und da Assassin's Creed: Mirage der letzte Teil der Reihe für PS4 und Xbox One sein wird, ergibt das neue Preissegment auch Sinn: Immerhin werden die Spiele nach Mirage wohl mit verbesserter Technik für Next-Gen-Konsolen entwickelt.

Assassin's Creed: Mirage erscheint voraussichtlich 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Amazon Luna. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.