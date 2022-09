Overwatch 2: Neues Battle-Pass-Detail erzürnt die Fans

Ungefähr so sahen viele Overwatch-Fans beim Lesen des Battle-Pass-Details aus. (Bild: Blizzard)

Ein neues Detail zum Battle Pass von Overwatch 2 sorgt aktuell für Aufregung in der Community. Einem Leak zufolge sind neue Helden Teil des Battle Pass. Auch wenn die offizielle Erklärung die schlimmsten Befürchtungen nicht wahr macht, sind die Fans alles andere als zufrieden.

Overwatch 2: Neue Helden sind Teil des Battle Pass

Ein Leak auf der offiziellen Produktseite von Overwatch 2 sorgte vor einigen Tagen für reichlich Unmut bei der Community. Dort hieß es zu dem Zeitpunkt, dass die neue Support-Heldin Kiriko, übrigens der erste neue Support-Charakter seit Baptiste im Februar 2019 erschien, durch den Battle Pass freigeschaltet werden muss. Nach einer Welle der Empörung stellte Blizzards Vize-Präsident Jon Spector noch ein Mal klar, dass alle neuen Helden über die kostenlose Variante des Battle Pass erspielt werden können.

Er fügte später noch hinzu, dass Helden auch nach Ablauf eines Battle Pass noch über andere Wege kostenlos freigeschaltet werden können. Über die Premium-Version des Battle Pass sind neue Helden sofort verfügbar. Wie das Ganze im Detail funktioniert, verriet Blizzard noch nicht, worüber Fans ebenfalls nicht glücklich sind. Der PvP-Part von Overwatch 2 soll schon am 4. Oktober 2022 erscheinen.

Community übt viel Kritik an dieser Entscheidung

In Overwatch ist es üblich, während eines Matches den Helden zu wechseln, um auf die Teamzusammenstellung des Gegners zu reagieren. Spieler fürchten die Situation, zu einem Helden wechseln zu müssen, den sie noch gar nicht freigespielt haben. In einem Reddit-Post kritisiert ein Spieler, dass ein DLC oder Premium Battle Pass zum Spielen anregen und es nicht zu einer Notwendigkeit machen sollen. (Quelle: Reddit). In einem anderen Post weißt jemand darauf hin, dass der im Vorfeld erwerbbare und 40 Euro teure Watchpoint Pass für OW 2 noch bis zum Release umgetauscht werden kann. (Quelle: Reddit). Wieder andere machen sich darüber lustig:

Blizzards Entscheidung kommt bei der Community gar nicht gut an und viele sehen auch ein Problem für Gelegenheitsspieler, die trotz kostenloser Battle-Pass-Variante möglicherweise lange zum Freischalten brauchen werden. Wie Blizzard mit der Kritik umgehen wird, bleibt abzuwarten. Mit Call of Duty gibt es aktuell ein Beispiel, bei dem genau dieses Battle-Pass-System für Activision gut funktioniert.