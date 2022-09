Hogwarts Legacy: Fans graben mysteriöses Detail aus, das auf gigantische Spiellänge hindeutet

Wer sind eigentlich die Chudley Cannons? (Bildquelle: Warner Bros. / Harry Potter Wiki, Seth Cooper)

Wer sind eigentlich die Chudley Cannons? Und warum diskutieren Hogwarts-Legacy-Fans ein kleines Poster, das kaum eine Sekunde im Trailer zu sehen ist? Wir erklären euch, was es mit dem mysteriösen Poster auf sich hat – und worauf es hindeutet.

Geht Hogwarts Legacy über mehrere inGame-Schuljahre?

In einem Reddit-Thread zu Hogwarts Legacy herrscht Aufruhr und Verwirrung (Quelle: Reddit) – und das alles nur wegen eines kleinen Posters, das ein Quidditch-Team abbildet: Die Chudley Cannons sind (wie alle Harry-Potter-Absolventen wissen) ein offizielles Spieler-Team der britischen und irischen Quidditch-Liga; ihre Farbe ist Orange und Ron Weasley ist ein großer Fan von ihnen.

Die siegreiche Zeit der Chudley Cannons ist allerdings schon eine Weile vorbei: 1892 haben sie ihren 21. Quidditch-Pokal eingeheimst, und das war auch der letzte für sie. Auf dem Poster in Hogwarts Legacy ist also der Name "Chudley Cannons" und eine "21" abgebildet, als Zeichen für ihren letzten Pokal.

YouTuber WifeWantsAWizard erklärt die Trailer im Detail – und geht am Ende auch auf das Poster ein:

Moment mal: Spielt Hogwarts Legacy nicht 1890? Das ist nämlich seit dem ersten Trailer bekannt, in dem das Jahr auf einer Zeitung abgedruckt war. Noch interessanter ist hier, dass das Chudley-Cannons-Poster direkt auf einem Board angepinnt ist, wo man normalerweise wichtige Nachrichten festkleben würde. Also haben sie vielleicht gerade den Pokal gewonnen?

Die große Frage: Ist das der Beweis, dass wir mindestens zwei Schuljahre in Hogwarts Legacy verbringen werden? Möglich ist natürlich ein Fehler seitens der Entwickler, aber es sprechen auch andere Dinge für mehrere Schuljahre an Hogwarts: Über die zwei Schuljahre hinweg würde der Avatar alt genug werden, um Magie auch außerhalb der Schule benutzen zu dürfen. Und da Spieler sehr viel Magie überall benutzen, wäre das schon einmal gar nicht so schlecht.

Zwei Schuljahre bedeutet hier also auch, dass Spieler etwa die O.W.L.-Prüfungen ablegen müssen – jene Prüfungen am Ende eines Schuljahres. Und falls ihr euch spoilern wollt, könnt ihr ja mal nachlesen gehen, was noch so 1892 in Hogwarts passiert ist.

Hogwarts Legacy wird voraussichtlich am 10. Februar 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.