Steam-Deutschland tut es wieder: Nächster Simulator wird zum Bestseller

Bau-Simulator – offizieller Ankündigungs-Trailer

Deutschland ist Simulatoren-Land – das legt zumindest ein Blick auf die aktuelle Bestseller-Liste auf Steam nahe. Dort schafft es nämlich schon wieder ein Vertreter des Genres, sich auf den vorderen Plätzen zu platzieren. Erstes Gameplay des neuen Bau-Simulators gibt es im oben eingebundenen Video zu sehen.

Bau-Simulator schafft es in die Steam-Top-10

In kaum einem anderen Land sind Simulatoren dermaßen erfolgreich wie in Deutschland. Egal ob Landwirtschafts-, Polizei- oder Hochdruckreinigungs-Simulator – solange das Spiel einen halbwegs authentischen Ansatz verfolgt und das Wort Simulator in sich trägt, scheint es automatisch in den Steam-Topsellern zu landen.

Auch der Bau-Simulator bildet hier keine Ausnahme. Das neue Spiel des bekannten Simulatoren-Studios Astragon Entertainment erscheint zwar erst am 20. September, hat es jedoch schon jetzt geschafft, sich den zehnten Platz der Steam-Bestseller unter den Nagel zu reißen (Quelle: Steam). Wir gehen davon aus, dass das Spiel am Release-Tag noch einige Plätze weiter nach oben kraxeln wird.

Bau-Simulator (PC) auf Amazon vorbestellen

Für viele Männer ein echter Traum: Einmal im Leben Bagger fahren (Bild: Astragon Entertainment)

Was hat der neue Steam-Hit auf dem Kasten?

Über 70 offizielle Baufahrzeuge stehen im Fuhrpark des Bau-Simulators für alle Spieler bereit, um ihre Bauprojekte auf den zwei vorgefertigten Karten umzusetzen.

Das eigentliche Highlight dürfte jedoch der Multiplayer sein. Anstatt ganz alleine Gebäude abzureißen, Schutt zu verräumen und Wände hochzuziehen, könnt ihr diesen Arbeiten zusammen mit einem Freund nachgehen. Stellt nur sicher, dass euer Kollege vor dem Betreten der Baustelle einen Helm aufsetzt. Wir wollen ja keinen Stress mit der Arbeitsschutzaufsicht bekommen.

Der Bau-Simulator erscheint am 20. September 2022 zu einem Preis von 34,99 Euro. Auf Amazon kann eine exklusive Steelbook-Version gekauft werden. Kostenpunkt: 44,99 Euro für den PC, für die Konsolen-Versionen werden 59,99 Euro fällig (bei Amazon anschauen).