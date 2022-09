Neuer Trailer zu Breath of the Wild 2: Nintendo enthüllt Namen des nächsten Zelda-Spiels

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Reveal-Trailer

Während einer neuen Nintendo Direct wurde der Name und das Releasedatum für den Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild enthüllt. Wir fassen euch alle Informationen zum kommenden Open-World-Abenteuer zusammen.

Neues Zelda-Spiel hat endlich einen Namen

Publisher Nintendo hat die Katze endlich aus dem Sack gelassen: Breath of the Wild 2 wird offiziell The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom heißen und am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch erscheinen.

Der vollständige Titel und das Releasedatum wurden mit einem neuen Trailer enthüllt, den ihr euch oben ansehen könnt. Damit bekommt der Mega-Erfolg Breath of the Wild also nach fünf Jahren einen langersehnten Nachfolger.

Im Nintendo eShop könnt ihr das Spiel jetzt auch auf eure Wunschliste setzen.

Parallel dazu hat Nintendo ein paar erste Screenshots zu Tears of the Kingdom veröffentlicht. Darunter auch dieses Bild, welches Link auf einem steinernen Vogel zeigt:

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dreht sich viel um das Himmelreich. (Bild: Nintendo)

Das offizielle Artwork zum Open-World-Abenteuer seht ihr dagegen hier:

Das nächste Abenteuer von Link spielt sich über den Wolken ab. (Bild: Nintendo)

Zur offiziellen Webseite von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gelangt ihr über diesen Link.Dort findet ihr aktuell allerdings nur den Trailer, das Releasedatum und den Kundensupport.