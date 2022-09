God of War Ragnarök: Bombastischer Gameplay-Trailer zeigt Kampf gegen Thor

Kratos wird auch im nächsten Teil wieder unzählige Gegner auf die Bretter schicken. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Der Release von God of War Ragnarök rückt immer näher und Sony dreht die Marketing-Maschinerie ordentlich auf! So wurde während einer State of Play ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt, der Fans mit Freudentränen in den Augen zurücklässt. Wir fassen euch alle Infos zusammen.

God of War Ragnarök: Was ist bisher bekannt?

Alle Fakten zu God of War Ragnarök auf einen Blick.

Genre: Action-Adventure, RPG, Open World

Setting: Nordische Mythologie

Plattformen: PlayStation 4 & PlayStation 5

Veröffentlichung: 9. November 2022

Entwickler: Santa Monica Studio

Update vom 14.09.2022:

Sony hat die State of Play vom 13.September mit einem echten Knaller beendet und im Livestream einen neuen Trailer zu God of War Ragnarök gezeigt.

Diesen seht ihr hier:

God of War Ragnarök – State of Play Sep 2022 Story Trailer

Im Gameplay-Trailer seht ihr unter anderem wie Fenrir die Sonne jagt, die Walküren für Ärger sorgen und wie Kratos den mächtigen Donnergott Thor bekämpft.

Update vom 31.08.2022:

GameInformer präsentiert exklusives und frisches Gameplay-Material zu God of War Ragnarök und kündigt damit die nächste Ausgabe des Magazins an, in dem jede Menge neue Informationen verraten werden sollen.

Was es allerdings schon im Trailer zu sehen gibt, ist, wie Kratos ein Monster zunächst mit der Leviathan-Axt einfriert, dann von einer erhöhten Plattform stößt und hinterher mit einem Schmetterangriff vernichtet. Später im Video kommt auch ein kurzer Ausschnitt zur Barrierefreiheit vor – eine Sache, die sich offenbar jedes neue Sony-Spiel auf die Fahne schreibt.

Hier seht ihr den Trailer:

Es gibt nun sogenannte Weapon Signature Moves, die mit den jeweiligen Elementen die Waffen gefährlicher machen. Während die Leviathan-Axt nun mit Eis gestärkt werden und Gegner einfrieren kann, sollen die Chaos-Klingen Feinde brennen lassen und ihnen somit mehr Schaden zufügen. Nur eine von vielen Neuerungen in God of War Ragnarök.

Originalmeldung:

Wann erscheint God of War Ragnarök?

God-of-War-Fans können aufatmen! God of War Ragnarök erscheint doch noch in diesem Jahr. Ganz konkret wird das brachiale Abenteuer-Spiel mit Kratos am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen. Passend zu dieser Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer zu bestaunen:

God of War Ragnarök – "Father and Son" Cinematic Trailer

Es wird gleich zwei Sammler-Editionen geben

Neben der Standard-Variante des Spiels können sich Sammler auf zwei weitere Editionen freuen. Da wäre zum einen die Collector's Edition, die unter anderem Würfel und ein Replika von Thors Hammer Mjölnir enthält.

Die teuerste Version, die sogenannte Jötnar Edition, enthält darüber hinaus eine Schallplatte mit sieben Tracks. Außerdem bekommen Käufer mit dieser Version noch einen speziellen Ring und eine Reihe Anstecker.

Diese vollgepackte Edition ist ein Muss für Sammler. (Bild: Sony)

Bleibt das Spiel PlayStation-exklusiv?

God of War Ragnarök erscheint zwar vorerst nur für die PlayStation, allerdings hat Sony damit begonnen die hauseigenen Exklusivtitel einige Zeit später auch auf den PC zu bringen. So wurden in der Vergangenheit zum Beispiel Horizon Zero Dawn, Days Gone und God of War (2018) auf Steam veröffentlicht.

Wer also keine PlayStation-Konsole sein Eigen nennt und ausreichend Geduld besitzt, der kann auch auf einen PC-Release warten, der mit Sicherheit erfolgen wird.

Müsst ihr den Vorgänger kennen?

God of War Ragnarök ist eine direkte Fortsetzung zu God of War (2018). Wer die Story um Kratos und seinen Sohn Atreus vollständig verstehen will, der sollte den Vorgänger auf jeden Fall spielen beziehungsweise nachholen.

Der Vorgänger ist zum Beispiel über PlayStation Plus erhältlich. Alternativ bekommt ihr das mehrfach ausgezeichnete Spiel auch über Amazon für unter 20 Euro.

Wer entwickelt das neue God of War?

Entwickelt wird der neueste Teil erneut von Santa Monica Studio. Das US-amerikanische Studio hat die Spielereihe "God of War" erfunden und ist seit 2005 für die Marke hauptverantwortlich. Bei Ragnarök handelt es sich um den bereits sechsten Teil – die Handheld-Ableger nicht mitgezählt.