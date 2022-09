Hogwarts Legacy schließt Spieler aus: Grusel-Quest gibt's exklusiv für PlayStation

HVUqei8fnX8

Hogwarts Legacy soll auf allen aktuellen Konsolen und auf dem PC erscheinen, doch PlayStation-Spieler scheinen etwas bevorzugt behandelt zu werden. Ein neuer Trailer gibt nun nämlich Ausblick auf eine besonders gruselige Quest, die exklusiv für die Sony-Konsolen erscheinen soll.

Hogwarts Legacy: Das ist bisher bekannt

Alle Fakten zu Hogwarts Legacy auf einen Blick.

Genre: RPG, Action-Adventure, Open World

Setting: Hogwarts, Ende des 19. Jahrhunderts

Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Veröffentlichung: Voraussichtlich am 10. Februar 2023

Entwickler: Avalanche Software

Hogsmeade-Quest wird PlayStation exklusiv

Im Rahmen der State of Play vom 13. September 2022 stellt Sony eine Hogwarts-Legacy-Quest der besonderen Art vor. Die Quest wird es nämlich nur auf der PS4 und PS5 geben. Wer also auf dem PC, Nintendo Switch oder einer Xbox-Konsole spielt, wird nicht in den Genuss des Auftrags "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade" und seinen Belohnungen kommen.

Worum geht's in der Quest?

In Hogsmeade wird ein kleines Geschäft zum Verkauf angeboten, das anscheinend von etwas heimgesucht wird. Der Trailer zeigt einen Flur, der immer länger wird, einen mysteriösen Keller sowie sich bewegende Puppen.

Welche Belohnung wartet auf euch?

Nach Abschluss der Quest könnt ihr im Laden günstiger einkaufen und teurer verkaufen als in anderen Geschäften. Wer das Spiel außerdem vorbestellt, bekommt ein exklusives Rezept für einen Trank, der Truhen für eine begrenzte Zeit auf eurer Map anzeigt.

Kein Quidditch in Hogwarts Legacy

Ein Blick in den ersten Gameplay-Trailer von Hogwarts Legacy offenbarte bereits, dass das Zauberer-RPG eine Vielzahl von unterschiedlichen Spielelementen und Missionen bietet. Eine Beschäftigung aus den alten Harry-Potter-Spielen fehlt jedoch: Quidditch. Das geht aus den offiziellen FAQ hervor:

„Quidditch kann in Hogwarts Legacy nicht gespielt werden. Jedoch sind Reisen und Rennen mit dem Besen ein Teil des Spiels. Spieler:innen können ihre Besen auch nutzen, um neue und bekannte Schauplätze rund um Hogwarts zu erkunden.“

(Quelle: Hogwarts Legacy FAQ)

Klatschern ausweichen, den Quaffel durch die Ringe des Gegners werfen und dem Schnatz nachjagen wird also nicht Teil der Spielerfahrung von Hogwarts Legacy sein. Die Spieler werden sich aber auf ihren Besen Rennen liefern können – immerhin ein kleiner Trost.

Hogwarts Legacy: Das sind die drei Editionen

Hogwarts Legacy gilt momentan als eines der Spiele, das am heißesten erwartet wird. Nun drückt aber niemand geringeres als Warner Bros. selbst die Stimmung der Fans. Grund dafür sind die angekündigten Editionen, von denen eine die Spieler mit satten 300 Euro zur Kasse bittet.

Hogwarts Legacy Standard Edition

Die Standard-Edition, ohne Zusätze, kostet knapp 60 Euro auf allen Plattformen, außer der Xbox Series S/X. Hier kostet das Spiel knapp 70 Euro.

Hogwarts Legacy Digitale Deluxe Edition

Dann gibt es noch die Digitale Deluxe Edition. Diese erscheint für alle Plattformen außer der Nintendo Switch. Für PC und Konsole kostet diese stolze 70 Euro, für PS5 und Xbox Series X/S sogar 80 Euro. Was das Besondere an dieser Version ist?

Einerseits bekommen Vorbesteller der Deluxe-Edition 72 Stunden vor Release Zugriff aufs Spiel. Noch dazu bekommen sie aber einen Onyx Hippogreif und ein Thestral als Reittier. Zum letzteren wird explizit klargestellt: Auf anderen Wegen ist dieses nicht im Spiel zu bekommen.

Obendrauf gibt es noch das Kosmetikset, die Feldmütze und die Kampfarena der Dunklen Künste.

Hogwarts Legacy Collector's Edition

Die mit Abstand teuerste Version des Spiels schlägt mit knapp 290 Euro zu Buche, für PS5 und Xbox Series X/S sogar mit 300 Euro. Darin enthalten sind alle Features der Deluxe Edition und noch mehr.

Exklusiv in der Collector's Edition gibt es eine Kelpie-Robe für euren Charakter, ein Steelbook und einen Zauberstab, der über einem Buch "schweben" kann. Das Buch zeigt eine Karte von Hogwarts.

Im folgenden Video wird der Inhalt der Collector's Edition gezeigt:

Erscheinen soll das Spiel am 10. Februar 2023. Bis dahin könnt ihr euch also noch für eine Version entscheiden - oder die Filme nachholen. Die korrekte Reihenfolge der Harry-Potter-Filme und alle Streamingdienste zeigen euch unsere Kollegen von kino.de.

Teure Editionen bremsen den Hype

Unter dem YouTube-Video befinden sich bereits einige Kommentare, die sich enttäuscht zum Gezeigten äußern. Kommentator Joshua James meint so zum Beispiel:

"Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie die Gelegenheit verpasst haben, einen Hogwarts-Brief, ein Kleidungsstück, eine Karte, Kunstdrucke, Hausaufgaben, buchstäblich alles, was über ein Stahlgehäuse und einen schwebenden Zauberstab hinausgeht, für $300USD (...) beizulegen. (...) "Getrennte Haus-Editionen, wir alle wissen, dass die Leute es lieben, zu sammeln und ihre Häuser zu repräsentieren, aber zwei Gegenstände und einige digitale Items? (...) Das ist einfach nur eine Enttäuschung und Geldschneiderei."

Und dem stimmen über 1.600 andere Fans zu, wenn es nach den Likes des Kommentars geht.

Auch auf Reddit und anderen Plattformen machen Fans ihrer Enttäuschung Luft, sei es in Schriftform oder in Memes. Ein Beispiel zum Unmut über die Deluxe exklusiven Thestrals:

"Aber warum können die anderen die Thestrals nicht sehen?" "Sie können nur von Leuten gesehen werden, die die Digitale Deluxe Edition gekauft haben."

Mit dem Kauf von Hogwarts Legacy wird J.K. Rowling unterstützt. Die Autorin fiel in der Vergangenheit immer wieder negativ durch transfeindliche Äußerungen auf Twitter auf: