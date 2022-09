Steam-Topseller: Neuer Weltkriegs-Shooter lässt Battlefield alt aussehen

Wer Battlefield 1 mag, der könnte Insonzo lieben! (Bild: BlackMill Games)

Shooter-Fans aufgepasst! Es gibt einen neuen Topseller in den Steam-Charts. Die Rede ist von Isonzo. Wir erklären euch, was ihr über die Battlefield-Alternative wissen müsst und wie der Weltkriegs-Shooter bei der Community ankommt.

Neuer Shooter erobert Steam im Sturm

In den deutschen Steam-Charts gibt es eine neue Nummer 1 und zwar den Weltkriegs-Shooter Isonzo. Das Spiel ist seit dem 13. September 2022 erhältlich und auf dem besten Weg ein voller Erfolg zu werden. Auf der offiziellen Steam-Produktseite heißt es:

„In diesem authentischen WW1-Ego-Shooter werden deine taktischen Fähigkeiten in erbitterten Gebirgskriegen auf die Probe gestellt.“

Damit spricht Insonzo vor allem Fans von Battlefield 1 oder aber auch Verdun und Tannenberg an. Vor allem die letzten beiden Spiele sind in diesem Zusammenhang wichtig, da Insonzo von den selben Machern ist und laut Steam-Community die besten Elemente aus beiden Shootern vereint.

Hinzu kommt ein niedriger Preis von 29,99 Euro, der aktuell durch einen Rabatt von 10 Prozent auf 26,99 Euro gedrückt wird. Das Angebot gilt noch bis zum 20. September. Es lohnt sich also schnell zu sein!

In diesem Trailer könnt ihr euch vorab ein Bild von dem Shooter machen:

Isonzo Launch Trailer

Was liebt die Steam-Community an Insonzo?

Bei den Steam-Usern kommt der Weltkriegs-Shooter ziemlich gut an und verzeichnet aktuell einen "sehr positiven" Durschnitt, was die Rezensionen angeht.

Viele User loben dabei vor allem die beeindruckende Weiterentwicklung des Shooters im Vergleich zu Verdun und Tannenberg. Das Spiel läuft flüssig und fühlt sich einfach fertig an. Lediglich kleinere Bugs werden hier und da kritisiert. Die Mehrheit hat aber einfach nur Spaß mit dem Hardcore-Shooter.

Und wo wir gerade beim Thema sind: Insonzo richtet sich vor allem an hartgesottene Spieler, die einen hohen Grad an Realismus bevorzugen. Oder mit anderen Worten formuliert: So gut wie jede Kugel ist tödlich! Das schmeckt natürlich nicht jedem Spieler.

So gibt es auch Reviews, die sich explizit darüber beschweren, dass der Shooter viel zu gnadenlos sei. Taktik und Deckung sind also das A und O in Insonzo.