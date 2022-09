Skyrim-Profi überlistet das Spiel und rettet damit einen todgeweihten NPC

Skyrim-Spieler löst Rätsel für einen unwissenden Banditen und rettet so sein Leben. (Bildquelle: Bethesda)

Gewisse Situationen in Skyrim sind einfach vorherbestimmt, weil die Entwickler sie so geplant haben. Doch was passiert, wenn ihr das Spiel austrickst und somit einen völlig anderen Ausgang erzwingt? Ein Spieler rettet zum Beispiel einem todgeweihten Banditen das Leben, indem er ein Rätsel für ihn löst. Danach weiß das Spiel einfach nicht, wie es darauf reagieren soll.

Skyrim-Spieler rettet Banditen – Spiel ist irritiert

Das Ödsturzhügelgrab ist einer der ersten großen Dungeons in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Da euch auch die Hauptquest in die finstere Grabkammer schickt, hat sie für Veteranen keine Überraschungen mehr zu bieten. Der Reddit-Nutzer RholynSelsig zeigt jetzt, wie das Spiel auf sein Wissen reagiert.

Ein prominentes Rätsel in Skyrim besteht aus mehreren Steintafeln, die ihr in der richtigen Reihenfolge anordnen müsst. Im Ödsturzhügelgrab trefft ihr auf einen Banditen, der demonstriert, was passiert, wenn ihr die falsche Wahl trefft. Normalerweise wird er durch eine versteckte Falle niedergestreckt und ihr könnt euer Glück versuchen.

RholynSelsig will die arme Seele jedoch retten und löst das Rätsel für ihn, bevor dieser auch nur den Hebel ziehen kann. Nun weiß das Spiel jedoch nicht, was es mit dem lebendigen Banditen anfangen soll. Nach einigen Sekunden voller peinlichem Schweigen entschließt er sich einem Geräusch in der Ecke der Kammer nachzugehen. Den Spieler, der zwei Meter vor ihm kauert, erkennt er natürlich nicht.

Reddit-Clip sorgt für Begeisterung

Das Video hat auf Reddit bereits mehr als 18.000 Upvotes erreicht. Vor allem die Reaktion des Banditen auf seine wundersame Rettung sorgt für Belustigung. Nutzer BlueSabere schreibt, dass das Spiel die Situation eigentlich vorhergesehen hatte.

So habe er den Banditen bereits selbst einmal gerettet. Daraufhin sei dieser in den nächsten Raum gelaufen und habe dort eine Truhe begutachtet. Diesmal scheint ihn jedoch etwas aufgeschreckt zu haben.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.09.2022 07:36 Uhr

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Ein Veteran kennt Skyrim so gut, dass er einen zum Tode verurteilten Banditen rettet.