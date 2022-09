Zeitreisen in GTA 6? Fan-Trailer zeigt Rockstar, wie es aussehen könnte

Zeitreisen in GTA 6. Das wäre doch mal was, Rockstar! (Bild: Rockstar Games / Getty Images – Andrii Moroziuk)

Noch immer steht nicht fest, in welcher Zeitperiode GTA 6 spielt. Es steht sogar weiterhin die Theorie im Raum, dass wir im nächsten GTA-Teil in mehreren Zeitebenen unterwegs sind. Doch wie soll diese Funktion aussehen? Ein Fan-Trailer zeigt ein erstes Konzept, das sich sehen lassen kann. Mach dir ruhig ein paar Notizen, Rockstar!

GTA 6: Werden wir durch die Zeit reisen können?

Noch immer gibt es kaum handfeste Informationen zu GTA 6. Rockstar hält sich bedeckt – vor allem, wenn es um die Story und das Setting des Spiels geht. Hier gab es bislang nur Meldungen durch Leaks, alle Infos dazu findet ihr weiter unten im Artikel.

Eine Theorie, die bei vielen Fans weiterhin im Raum steht: GTA 6 wird es den Spielern erlauben, in zwei unterschiedlichen Zeitebenen unterwegs zu sein. Ein Teil des nächsten Open-World-Hits von Rockstar wird sich in den 80ern abspielen, der andere Teil der Geschichte wird in der Gegenwart erzählt.

Doch werden die Spieler frei zwischen den beiden Zeitsträngen wählen können? Das YouTube-Team von TeaserPlay scheint genau das zu denken und hat kurzerhand ein knapp zweiminütiges Video auf die Beine gestellt, das zeigt, wie die Zeitreisefunktion in GTA 6 aussehen könnte – und das Ergebnis spricht für sich:

Die Auswahl der Zeitebene scheint im Konzept-Trailer jederzeit erfolgen zu können. Fraglich ist jedoch, ob sich Aktionen in der Vergangenheit abseits der Story-Missionen auf die Spielwelt in der Gegenwart auswirken.

Zwar würde das die Immersion in GTA 6 erheblich steigern, wir wagen jedoch zu bezweifeln, dass Rockstars nächster Grand-Theft-Auto-Teil eine derartige Funktion bieten wird – der Aufwand wäre schlichtweg zu groß. Grundsätzlich ist das Springen zwischen den beiden Zeitebenen aber plausibel. Wir bleiben gespannt.

Was muss GTA 6 besser machen als GTA 5? Wir wollten es von den Experten wissen – von euch! Das waren eure Antworten:

Wo spielt GTA 6?

Zu dieser Frage gibt es momentan noch keine konkrete Antwort, da Rockstar diese und viele weitere Informationen bislang noch geheim hält.

Die bislang seriöseste Quelle geht jedoch davon aus, dass der Hauptteil des Spiels in Miami angesiedelt ist (Quelle: Bloomberg). Ein Fest für alle Vice-City-Fans!

Einige Fans vermuten, dass der neue Teil quasi ein Best of aller vergangenen Spiele darstellen könnte und alle Karten in sich vereint. Andere Quellen behaupten, Rockstar könnte die Karte im Vergleich zu GTA 5 und RDR 2 sogar schrumpfen lassen. Auf Reddit präsentierte zudem ein Spieler eine eigens entworfene Karte, die an den Süden Floridas angelehnt ist und bei vielen Fans großen Anklang fand.

Ebenfalls im Raum steht die Theorie, dass sich die Spielwelt im neuen Online-Modus von GTA 6 in regelmäßigen Abständen verändern könnte – so wie bei Fortnite.

Was jedoch schon fast in Stein gemeißelt sein dürfte: Auch der nächste GTA-Teil wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder irgendwo in den USA spielen.

Wenn GTA 6 noch besser als die Vorgänger werden soll, darf Rockstar diese Fehler nicht noch einmal machen:

Wen spielen wir in GTA 6?

Bislang haben wir auch zu dieser Frage nur Informationen aus Leaks und Gerüchten, die durchs Netz kreisen. Die wahrscheinlich plausibelsten Theorien gingen bislang aus einem besonders großen Reddit-Leak und aus einem Bloomberg-Artikel hervor:

Laut des Reddit-Leaks werden wir in GTA 6 erneut in die Rolle von drei Protagonisten schlüpfen: Ricardo, Kacey und Rose. Bei Ricardo und Kacey soll es sich um klassische Kriminelle handeln, die sich ihren Lebensunterhalt mit allerlei illegalen Machenschaften verdienen, während Rose als Polizistin auf der anderen Seite des Gesetzes steht und vielleicht sogar gegen die anderen beiden Spielfiguren vorgehen muss.

In einem Bloomberg-Artikel hingegen wird von zwei Hauptcharakteren gesprochen, deren Geschichte sich an die von Bonnie and Clyde anlehnt (Quelle: Bloomberg).

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

Das dürfte vor allem vom Release-Termin abhängen. Sollte GTA 6 innerhalb der nächsten 5 Jahre erscheinen, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Open-World-Hit neben dem PC auch für die PS5 und die Xbox Series X erscheint. Ein Port für die Last-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony, also Xbox One und PS4, ist hingegen abwegig.

Was hingegen offen bleibt, ist, ob GTA 6 direkt für den Nachfolger der Switch erscheint. Zum aktuellen Zeitpunkt würden wir jedoch davon ausgehen, dass Rockstars nächstes GTA-Spiel nicht auf Nintendos nächster Hit-Konsole landet.

Gibt es schon erstes Gameplay zu GTA 6 zu sehen?

Nein. Rockstar hat bisher weder Screenshots noch Videos oder andere Details zum Spiel verraten, die wir euch zeigen können.

Lediglich zwei durchaus solide Fan-Trailer sind bislang erschienen und sorgten für Aufsehen:

Echte Gameplay-Szenen aus dem kommenden GTA 6 hält dieser aber natürlich nicht bereit.

Wenn ihr auch in Zukunft stets die aktuellen Infos zu GTA 6 im Blick behalten wollt, empfehlen wir euch, diesen Artikel als Lesezeichen zu speichern und immer mal wieder vorbeizuschauen. Wir werden ihn regelmäßig aktualisieren, damit ihr stets auf dem aktuellen Stand seid.