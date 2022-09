In The Wandering Village baut ihr ein Dorf auf dem Rücken einer gigantischen Kreatur. (Bild: Stray Fawn Studio)

In The Wandering Village kümmert ihr euch um einen Nomadenstamm. Allerdings ziehen nicht die Stammesmitglieder umher sondern das ganze Dorf auf dem Rücken einer riesigen Kreatur namens Onbu. Das Konzept kommt schon im Early Access gut an und das Aufbauspiel erobert die Steamcharts.

Steam-Topseller: The Wandering Village

In den Steam-Topsllern ist The Wandering Village aktuell das zweitmeistverkaufte Spiel. (Quelle: Steam). Am 14. September 2022 startete das Aufbauspiel der Indie-Entwickler aus der Schweiz Stray Fawn Studio in den Early Access. The Wandering Village kostet regulär 24,99 Euro bei Steam ist aber bis zum 28. September 2022 um 10 Prozent auf 22,99 Euro reduziert.

Der Launch-Trailer zu The Wandering Village zeigt, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

The Wandering Village – Launch-Trailer

Ghilbi-Feeling und einzigartiges Setting

Anime-Fans dürften bei The Wandering Village schnell an den Ghibli-Klassiker „Nausicaä aus dem Tal der Winde“ erinnert werden. Auch die gigantische Kreatur Onbu könnte auch einer der Anime-Welten stammen. Onbu ist aber nicht zum Anschauen da, denn euer Nomadenvolk lebt auf seinem Rücken. Die giftigen Sporen von mysteriösen Pflanzen machen den Rest der Welt für euch unbewohnbar. Auf Onbus Rücken errichtet ihr Gebäude, erschafft Produktionsketten und kümmert euch um die Bedürfnisse der Bewohner.

Bis hierher eher klassische Aufbauspiel-Kost wäre da nicht Onbu. Der sechsbeinige Gigant stapft durch die Welt und führt euch in verschiedene Biome, an die ihr euch anpassen müsst. Aber auch Onbu muss schlafen und fressen. Hier kommt es auf euch an: Ihr könnt als Parasiten auf Onbu hausen oder in Symbiose und euch um seine Bedürfnisse kümmern. Verteidigt Onbu gegen die Sporen und andere Gefahren und errichtet Gebäude, die euch mehr mit ihm interagieren lassen.

Neben dem klassischen Siedlungsbau und der Beziehung zu Onbu gibt es noch ein drittes Spielelement. In der prozedural generierten Spielwelt müsst ihr ebenfalls aktiv werden. Falls ihr euch gut mit Onbu stellt, könnt ihr entscheiden, welchen Weg ihr an Abzweigungen nehmen wollt. Außerdem könnt ihr Expeditionen ausschicken, um Ressoucen und seltene Artefakte zu sammeln. Stirbt Onbu, ist eure Partie übrigens verloren.

The Wandering Village soll noch mindestens ein Jahr im Early Access verbleiben. Die Vollversion soll dann mehr Gebäudetypen, neue Biome und Missionen haben. Außerdem soll die Hintergrundgeschichte besser ausgearbeitet werden.