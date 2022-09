Disney Dreamlight Valley: Ihr könnt tricksen, um an unerreichbare Orte zu kommen

Ihr könnt versperrte Brücken in Disney Dreamlight Valley mit einem Trick umgehen. (Bildquelle: Gameloft)

Bestimmte Orte in Disney Dreamlight Valley bleiben euch verschlossen, bevor ihr nicht die nötigen Bedingungen dafür erfüllt. Doch Spieler haben einen Trick gefunden, sich dennoch in spätere Regionen zu schummeln. Wie ihr das auch tun könnt, erklären wir euch jetzt.

Disney Dreamlight Valley: Mit diesem Trick mogelt ihr euch über versperrte Brücken

In Disney Dreamlight Valley führen euch Brücken in neue Umgebungen, nachdem ihr diese in einer bestimmten Region freigeschaltet habt.

Oftmals hindern euch Baumstümpfe oder Steine daran, diese sofort zu überqueren. Erst wenn ihr Quests abschließt und eure Werkzeuge upgradet, könnt ihr die Hindernisse beseitigen.

Doch es gibt einen simplen Trick, wie ihr die neuen Orte betreten könnt, ohne eure Tools aufzuwerten.

Was müsst ihr dafür tun?

Zunächst müsst ihr den Wunschbrunnen in der Region freischalten, in der die Brücke steht, die ihr überqueren wollt. Dafür müsst ihr einige Münzen beim zugehörigen Schild von Dagobert Duck ausgeben.

Nun könnt ihr ins Möbel-Menü wechseln und den Brunnen einfach verschieben. Platziert ihn auf der anderen Seite der Brücke, die ihr überqueren wollt.

Verlasst das Möbel-Menü und öffnet eure Karte. Klickt auf das Brunnen-Symbol am neuen Standort und ihr werdet automatisch zum Brunnen teleportiert. Jetzt könnt ihr die noch verbotene Region frei erkunden. Dieses YouTube-Video zeigt sehr gut, wie ihr den Brunnen-Trick nutzen könnt:

Wie kommt ihr wieder zurück?

Wenn ihr wieder zurück über die versperrte Brücke möchtet, müsst ihr den Prozess wiederholen und den Brunnen in die alte Region versetzen. Oder ihr wählt einen anderen Brunnen zur Schnellreise.

Bedenkt, dass ihr diesen Trick nur in Regionen nutzen könnt, die ihr schon freigeschaltet habt.

Es ist gut möglich, dass die Entwickler von Gameloft diese kleine Schummelei bald mitkriegen und in Zukunft rauspatchen. Falls ihr es ausprobieren wollt, solltet ihr nicht zu lange damit warten.

Falls ihr den regulären Weg gehen wollt, erklärt euch dieser Guide, wie ihr Baumstümpfe entfernt: