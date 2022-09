Warum kaufen alle diese Gaming-Maus bei Amazon?

Für 24 Euro macht man mit diesem Amazon-Bestseller aktuell nicht viel falsch. (Bild: Razer / Getty Images – Prostock-Studio / CD Projekt Red)

Ein Blick in die Amazon-Bestseller verrät, welche Produkte bei den Kunden gerade besonders hoch im Kurs stehen. Oftmals finden sich dort auch einige echte Preisknaller – so auch in der Kategorie der Gaming-Mäuse. Denn dort kostet der Spitzenreiter gerade einmal 24 Euro. Aber taugt der auch was?

Razer DeathAdder Essential: Das ist Amazons Gaming-Maus-Bestseller

Wer sich schon mal auf die Suche nach einer neuen Gaming-Maus gemacht hat, wird wissen, wie viel Geld man für eines der Top-Modelle auf den Tisch legen kann. Dreistellige Euro-Preise sind für besonders leichte kabellose Mäuse keine Seltenheit.

Der aktuelle Amazon-Bestseller in der Kategorie Gaming-Mäuse für den PC hingegen scheint ein echter Preis-Tipp für alle Einsteiger zu sein: die Razer DeathAdder Essential (Quelle: Amazon). Die preiswerte Peripherie von Razer kostet bei Amazon aktuell gerade einmal 23,99 Euro (bei Amazon anschauen), trotzdem können sich Funktionsumfang und technische Daten der „Gut und Günstig“-Maus sehen lassen:

Modellname: Razer DeathAdder Essential (2021) kabelgebunden: ja, USB – 2,1 Meter Sensor + Auflösung PixArt PAW 3328 (6.400 DPI) Gewicht: 96 Gramm Polling Rate: 1.000 Hz

Gaming-Maus-Bestseller bei Amazon anschauen

Razer DeathAdder Essential (2021) - Essentielle Gaming-Maus mit optischem 6.400-DPI-Sensor (Optische Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2022 12:29 Uhr

Warum ist die Razer-Maus auf Amazon so beliebt?

Das dürfte vor allem am robusten Preis-Leistungs-Verhältnis liegen. Eine vernünftige Gaming-Maus für 24 Euro gibt es nur selten – vor allem von einem so renommierten Hersteller wie Razer.

Klar, mit einem Gewicht von 96 Gramm ist die Razer DeathAdder Essential nicht gerade federleicht, zudem kabelgebunden und bietet keine anpassbare RGB-Beleuchtung, doch der Rest der Hardware spricht bei diesem Kampfpreis für sich.

Gaming-Maus-Bestseller bei Amazon anschauen

Das zeigt sich auch in den Bewertungen auf Amazon. Über 1.800 Kunden haben bereits eine Rezension hinterlassen. Im Schnitt vergeben sie 4,4 von 5 möglichen Sternen.

Für PC-Einsteiger, die nicht zu viel Geld in ihre Gaming-Maus investieren wollen, ist die Razer DeathAdder Essential eine wirklich gute Wahl. Alternativ bietet sie sich für Enthusiasten auch als preiswerte Reserve-Maus an, sollte eure Haupt-Hardware während einer brenzligen Partie kurzerhand den Geist aufgeben und ihr blitzschnell Ersatz brauchen.

Ein paar Detailaufnahmen der Razer DeathAdder Essential gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Razer DeathAdder Essential – Trailer

Ihr habt etwas mehr Budget zur Verfügung und wollt wissen, welche Gaming-Mäuse zur Crème de la Crème gehören? Dann werft am besten einen Blick in die Kaufberatung unserer Kollegen von GIGA.DE: