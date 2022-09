Nur bei Joyn: Streamt „Teammates“ mit Amar und Trymacs kostenlos und exklusiv

Schaut euch das Gaming-Spektakel des Jahres kostenlos und exklusiv bei Joyn an (Bildquelle: Mediatotal).

Streicht euch den 18. September fett im Kalender an. Die Joyn-exklusive Gaming-Show „Teammates” ist wieder da! Dieses Mal treten die Twitch-Streamer Trymacs und Amar gegen die Reality-TV-Stars Pietro Lombardi und Marc Eggers an.

Schaut euch „Teammates“ im kostenlosen Livestream exklusiv nur auf Joyn an

Die Joyn-exklusive Gaming-Show „Teammates“ geht in die nächste Runde. Dieses Mal stellen sich Trymacs und Amar auf einen Wettkampf gegen Pietro Lombardi und Marc Eggers ein und zeigen, was sie alles drauf haben. Die beiden Zweiergruppen werden in 20 Spielen gegeneinander antreten und ihr Können in Sachen Fitness, Geschicklichkeit, Logik und Intelligenz unter Beweis stellen. Pietro und Marc müssen alles geben, denn der Preis ist nicht ohne: Gewinnen die Herausforderer dürfen sie sich über 30.000 Euro freuen. Markiert euch den 18. September 2022 rot im Kalender und streamt es ab 18 Uhr kostenlos und exklusiv nur bei Joyn. Keine Registrierung notwendig!

Teammates bei Joyn ansehen

Das sind die Teilnehmer bei „Teammates“

Von links nach rechts: Marc, Pietro, Amar und Trymacs (Bildquelle: Mediatotal).

Nur noch ein paar Mal Schlafen und das TV-Duell der Extraklasse ist wieder da. Am 18. September 2022 ab 18:00 Uhr fordern Pietro Lombardi und Marc Eggers die Gastgeber und Twitch-Stars Trymacs und Amar heraus und stellen die beiden auf die Probe.

Die Gastgeber: Trymacs und Amar

Trymacs (3.100.000 Abonnenten auf Twitch) : Den meisten wird der 28-Jährige durch seine Let's Plays und Tipps und Tricks auf YouTube und Twitch ein Begriff sein. Kurzzeitig war er Anfang 2021 mit seinen damaligen 61.000 Twitch-Subs der am meisten abonnierte Twitch-Streamer weltweit. Seit damals hat er ordentlich Fans dazugewonnen und stellt nun auch bei Joyn sein Können unter Beweis.

Amar Al-Naimi (1.500.000 Abonnenten auf Twitch): Amar wird den meisten Fortnite-Fans sicher ein Begriff sein, da er sich durch diese in nur kurzer Zeit einen Namen in der deutschen-Twitch-Community gemacht hat.

Die Herausforderer: Marc Eggers und Pietro Lombardi

Marc Eggers (504.000 Abonnenten auf YouTube) : Marc machte sich als YouTuber, Model und Reality-TV-Teilnehmer einen Namen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich von seinen humorvollen YouTube-Videos her kennen, in denen er auf lustige Art und Weise Straßenumfragen durchführt und diese hinterher ins Netz stellt.

Pietro Lombardi (2.000.000 Follower auf Instagram): Pietro ist schon lange im Geschäft und kennt den ganzen TV-Irrsinn nur zu gut. Gewann er doch 2011 die 8. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und ist seit damals gern gesehener Gast in verschiedenen Reality-TV-Shows.

Teammates bei Joyn ansehen

Nur bei Joyn – den Trailer zu „Teammates” könnt ihr euch hier ansehen: