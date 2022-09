GTA, Pokémon, Dark Souls und mehr: 41 Spiele, die ihr als Gamer gespielt haben müsst

GTA und Pokémon sind zwei absolute Must-Play-Reihen. (Bildquelle: Game Freak, Rockstar North)

Die Videospiellandschaft hat mittlerweile eine Menge zu bieten, darunter auch 41 Must-Plays, die mittlerweile schon als richtige Klassiker gelten. Wir haben unsere Community auf Facebook gefragt, welche Spiele ein absolutes Muss sind. Die Antworten findet ihr in der folgenden Bilderstrecke.

Gamer haben eine wichtige Mission im Leben: Alle guten Spiele gespielt zu haben. Die Krux an der Geschichte: Es sind viel zu viele. Aber welche Spiele muss man wirklich im Leben gespielt haben, um alles Wichtige gesehen zu haben?

Um diese Frage aller Fragen zu beantworten, haben wir die gesamte Weisheit unserer Redaktion und Community genutzt, um eine ultimative Liste mit den wichtigsten Spielen zu erstellen. Ihr findet sie in der unteren Bilderstrecke – an diesen 41 Spielen führt in der Gaming-Welt kein Weg vorbei.

Hand aufs Herz, wie viele habt ihr davon schon gespielt? Selbstverständlich: Diese Liste kann niemals vollständig sein, aber sie kann euch bei eurer Suche nach den besten Spielen helfen. Und nun zieht los, holt Schätze nach oder findet neue dort draußen!